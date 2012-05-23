64 سازمان مردم نهاد از امور جوانان اردبیل مجوز دارند

نوید محمدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلایل غیر فعال بودن برخی از سازمانهای مردم نهاد تصریح کرد: غیرفعال بودن سازمانهای مردم نهاد دو دلیل دارد که شرایط سنی یکی از آنها است و طبق قوانین سن فعالان سازمانهای مردم نهاد در سمنهایی که در وزارت ورزش و جوانان تشکیل می شوند، باید بین 15 تا 29 سال باشد.

وی با بیان اینکه برخی از فعالان سمنهای موجود در این اداره از سن قانونی گذشته اند، افزود: این افراد نه خود انگیزه فعالیت دارند و نه قانون به آنها اجازه فعالیت می دهد به همین دلیل برخی از سازمانهای مردم نهاد خود به خود تعطیل شده اند.

فعالیت سمنها با ابلاغ سازمان تربیت بدنی و تمور جوانان متوقف شد

محمدنیا دومین دلیل راکد ماندن تشکلهای مردم نهاد در معاونت امور جوانان اداره ورزش و جوانان را شرایط قانونی برشمرد و اضافه کرد: با ادغان سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان فعالیت سازمانهای مردم نهاد به حالت تعلیق فرو رفت و از وزارتخانه خواسته شده بود که فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد را به صورت موقتی تعطیل کنیم.

وی با بیان اینکه صدور و تمدید مجوز سمنها در سال 90 ممنوع بود، گفت: وزارتخانه برای یکسان سازی صدور مجوز و ساماندهی سمنها تمدید یا صدور مجوز را ممنوع اعلام کرده بود که در سال 91 این ممنوعیت با تمدید موقت فعالیت سمنها پایان یافت.

معاون امور جوانان اداره ورزش و جوانان استان با اشاره به تشکیل ستاد ساماندهی سازمانهای مردم نهاد در استان تصریح کرد: با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان اشکالاتی در نحوه فعالیت تشکلهای مردم نهاد به وجود آمد که با تشکیل ستاد ساماندهی سازمانهای مردم نهاد به ریاست استانداری در استان مشکلات موجود حل و این سمنها به فعالیت خود ادامه می دهند.