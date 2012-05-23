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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۶

محمدنیا:

64 سازمان مردم نهاد از امور جوانان اردبیل مجوز دارند

64 سازمان مردم نهاد از امور جوانان اردبیل مجوز دارند

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون امور جوانان اداره ورزش استان اردبیل گفت: 64 سازمان مردم نهاد از معاونت امور جوانان مجوز دارند که بسیاری از آنها به دلایلی غیرفعال هستند.

نوید محمدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلایل غیر فعال بودن برخی از سازمانهای مردم نهاد تصریح کرد: غیرفعال بودن سازمانهای مردم نهاد دو دلیل دارد که شرایط سنی یکی از آنها است و طبق قوانین سن فعالان سازمانهای مردم نهاد در سمنهایی که در وزارت ورزش و جوانان تشکیل می شوند، باید بین 15 تا 29 سال باشد.

وی با بیان اینکه برخی از فعالان سمنهای موجود در این اداره از سن قانونی گذشته اند، افزود: این افراد نه خود انگیزه فعالیت دارند و نه قانون به آنها اجازه فعالیت می دهد به همین دلیل برخی از سازمانهای مردم نهاد خود به خود تعطیل شده اند.

فعالیت سمنها با ابلاغ سازمان تربیت بدنی و تمور جوانان متوقف شد

محمدنیا دومین دلیل راکد ماندن تشکلهای مردم نهاد در معاونت امور جوانان اداره ورزش و جوانان را شرایط قانونی برشمرد و اضافه کرد: با ادغان سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان فعالیت سازمانهای مردم نهاد به حالت تعلیق فرو رفت و از وزارتخانه خواسته شده بود که فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد را به صورت موقتی تعطیل کنیم.

وی با بیان اینکه صدور و تمدید مجوز سمنها در سال 90 ممنوع بود، گفت: وزارتخانه برای یکسان سازی صدور مجوز و ساماندهی سمنها تمدید یا صدور مجوز را ممنوع اعلام کرده بود که در سال 91 این ممنوعیت با تمدید موقت فعالیت سمنها پایان یافت.

معاون امور جوانان اداره ورزش و جوانان استان با اشاره به تشکیل ستاد ساماندهی سازمانهای مردم نهاد در استان تصریح کرد: با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان اشکالاتی در نحوه فعالیت تشکلهای مردم نهاد به وجود آمد که با تشکیل ستاد ساماندهی سازمانهای مردم نهاد به ریاست استانداری در استان مشکلات موجود حل و این سمنها به فعالیت خود ادامه می دهند.

کد مطلب 1609855

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