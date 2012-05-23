200 میلیون تومان برای احداث بازارچه مرزی دهلران هزینه شد

غلام علیدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان دهلران 220 کیلومتر مزر مشترک با کشور عراق دارد و به لحاظ وجود پتانسیل های خوب اقتصادی منطقه به از لحاظ نفت گاز ، آب، خاک و.... می تواند بستر خوبی برای توسعه صادرات به کشور همسایه باشد.

این مسئول افزود: در سالهای اخیر تلاش هایی برای راه اندازی این بازارچه در منطقه شرهانی دهلران شده و زمینی به مساحت 150 هکتار برای ایجاد تاسیسات و ...به آن اختصاص داده شد و حتی مقدار پنج هکتار آن هم فنس کشی شده است.

علیدادی گفت: به منظور تامین آب شرب مورد نیاز بازارچه، یک حلقه چاه حفر شده و مطالعات راه دسترسی از خط اصلی دهلران به اندیمشک تا محل بازارچه به طول 17 کیلومتر صورت گرفته است.

معاون عمرانی فرمانداری دهلران افزود: در سال گذشته به منظور هماهنگی برای آغاز تجارت و بازرگانی جاسه ای با فرماندار العماره و اتاق بازرگانی العماره در محل این بازارچه بر گزار شد و در این راستا تفاهم نامه ای بین فرماندار دهلران و فرماندار العماره امضا شده است.

وی تصریح کرد: احداث بازارچه می تواند نقش به سزایی در ایجاد اشتغال سالم و پایدار منطقه داشته باشد که انتظار داریم طرف عراقی به تعهدات خود عمل کند.