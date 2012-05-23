تنها با یک حرکت دست دستگاه خود را تنظیم کنید/ تصاویر فناوری جهشی رایانه

به گزارش خبرگزاری مهر، تحول دنیای تلفنهای همراه نه تنها موجب ساخت اشکال تازه ای از رایانه ها شده بلکه شیوه های تعامل با آنها را نیز متحول کرده است.

اپل صفحات لمسی را به جهان عرضه کرد، گوگل جستجوی صدا و تصویر محور را در اندروید تحقق بخشید و اکنون روی عینکهای واقعیت افزوده کار می کند.

همه چیز در دستان شما قرار دارد، این وسیله می تواند حرکات دست را دنبال کرده و آن را با دقت تمام تقلید کند

واقعیت افزوده یک نمای فیزیکی زنده، مستقیم یا غیرمستقیم است که عناصری را پیرامون دنیای واقعی افراد اضافه می‌کند. واقعیت افزوده، عناصر معمولا به صورت بی‌درنگ اضافه شده و مرتبط با عناصر محیطی می‌باشد، مانند نمایش امتیاز مسابقات ورزشی در زمان پخش از تلویزیون.

نینتندو بازیهای ویدئویی با قابلیت ویموت را عرضه کرد. ویموت دسته اصلی کنسول نینتندو وی است. مهمترین قابلیت این دسته توانایی شناسایی حرکت (Motion sensing) است که از طریق آن می‌توان حرکات دسته را نیز تجزیه و تحلیل و در بازی انجام داد.

پس از آن مایکروسافت کینکت را عرضه کرد که ابتدا برای ایکس باکس و سپس برای رایانه های شخصی مورد استفاده قرار گرفت.

این وسیله کوچک که در این تصویر به چشم می رسد به اندازه یک فلش درایو است که با داشتن آن نیاز به کیبورد و موس از بین می رود

در واپسین نوع این فناوریها شرکت لیپ موشن در تلاش برای تغییر نحوه کارکرد با ابزارهای رومیزی فناوری " جهش " را عرضه کرده است. این فناوری یک کنترل حرکتی است که به کاربر رایانه این امکان را می دهد تا از رایانه های رو میزی با حرکات و اشارات در هوا استفاده کنند.

این وسیله با قیمت 70 دلار از فصل زمستان عرصه می شود

سازندگان این دستگاه مدعی شده اند که فناوری جهش می تواند 200 برابر هر وسیله دیگری دقت به خرج دهد.

این دستگاه به لپ تاپ و رایانه های رو میزی متصل شده و فناوری جهش را برای آنها امکان پذیر می کند. پس از اتصال با رایانه نرم افزار آن نصب شده و تنها با یک حرکت دست این دستگاه خود را با کاربر تنظیم می کند.

براساس اظهارات سازندگان این تکنولوژی را می توان برای تلفنهای هوشمند، اتومبیلها و یخچالها نیز مورد استفاده قرار داد