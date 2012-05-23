عدم تخصیص به موقع اعتبارات مهمترین مشکل آب مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی حسین زاده صبح چهارشنبه در جلسه انسجام بخشی آبفای مازندران اظهار داشت: از تلاشهای صادقانه و متعهدانه کلیه همکاران سخت کوش صنعت آب در خصوص موفقیتهای حاصله در سال گذشته تقدیر می شود.

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران با اشاره به سال تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی تصریح کرد: تمهیدات و برنامه ریزی لازم برای خدمات رسانی به شهروندان درایام تعطیلات تابستانی و رسیدگی و پاسخگویی به مشکلات احتمالی مشترکان در تمامی شهرهای تحت پوشش استان با جدیت پیگیری می شود.

وی گفت: همه باید در راستای تحقق فرمایشات رهبری و در جهت ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان گام برداریم و در جهت اجرای پروژه های احداث تاسیسات آب و فاضلاب و بهره برداری از پروژه ها ی مهم در سطح استان تلاش کنیم.

حسین زاده افزود: آب و فاضلاب مازندران برای رسیدن به اهداف خود در اجرای پروژه ها نیاز به اعتبارات لازم و به موقع است.

وی، هدف از برگزاری جلسات انسجام بخشی را حل مشکلات بخش آب استان و تعامل بیشتر شرکت های وابسته به وزارت نیرو در مازندران عنوان کرد.

حسین زاده با بیان اینکه مازندران دارای شش هزار و 300 کیلومتر شبکه آبرسانی بوده که هزار و 600 کیلومتر آن فرسوده است افزود: مشکلات مالی شرکت آب و فاضلاب ما را در بخش اجرای طرح ها ی عمرانی با چالش مواجه کرده است.

وی گفت: مازندران با داشتن 770 هزار مشترک و 269 حلقه چاه و 29 چشمه به طور متوسط هشت هزار و 500 لیتر در ثانیه آب با کیفیت مناسب برای شهروندان تولید می کند.

رئیس کارگروه انسجام بخشی شرکت آب و آبفای مازندران با اشاره به اینکه سهم شرکت های آب و برق در بودجه و اعتبارات استانی ناچیز است تصریح کرد: تحول اساسی در چهره استان و خدمت رسانی بهتر به همشهریان مستلزم تخصیص اعتبارات ملی و استانی و استفاده بهینه از این منابع است.

مدیرعامل اب و فاضلاب مازندران با بیان اینکه این شرکت تلاش می‌کند آبرسانی به شهرهای گروه الف در مازندران را با اولویت پیش ببرد، یادآور شد: اجرای طرح آبرسانی به شهرهای گروه الف بهترین و با ارزش ترین خدمت به مردم این منطقه است.

وی خواستار تسریع در تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح آبرسانی به شهرهای گروه الف شد و افزود: این شهرها شامل بابل، بابلسر، فریدونکنار‌، بهنمیر و امیرکلا است.

مدیرعامل آبفای شهری مازندران ابراز امیدواری کرد با تعاملات بیشتر و برگزاری مستمر این جلسات برای استفاده از نظرات و تجربیات یکدیگر گامهای مؤثری در جهت رفع مشکلات و موانع بر سر راه خدمات رسانی به مردم برداشته شود.