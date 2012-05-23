نامزدهای مهم رأی دادند/ حوزه ویژه اخذ رأی از مبارک حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که برخی حوزه های اخذ رای در استان اسیوط به دلیل برخی مشکلات فنی هنوز باز نشده است.

"عمرو موسی" یکی از مهمترین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر نیز هم اکنون در صف طولانی حوزه های اخذ رای قرار دارد و همچون دیگر مردم در انتظار رای دادن است.

"عبدالمنعم ابوالفتوح" از دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر نیز وارد یکی از حوزه های اخذ رای شده است و تا لحظاتی دیگر رای خود را به صندوق می اندازد.

"محمد المرسی" دیگر نامزد مهم این انتخابات نیز با حضور در یکی از حوزه های اخذ رای در استان الشرقیه رای خود را به صندوق انداخت.

ابوالعز الحریری از جمله نامزدهای انتخابات مصر نیز در اسکندریه رای خود را به صندوق انداخت. همچنین گفته می شود میزان مشارکت مردمی در برخی مناطق گسترده و در برخی دیگر اندک است.

از سوی دیگر 10 جنبش انقلابی نیز انتخابات ریاست جمهوری مصر را تحریم کرده اند. خبر دیگر اینکه حوزه انتخاباتی ویژه اخذ رای از حسنی مبارک توسط مسئولان مصری حذف شد.

نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از سقوط رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک طی امروز و فردا در سرتاسر مصر برگزار می شود.