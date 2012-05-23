تبعات پیروزی ژنرال بازنشسته در انتخابات/ مصر در حمام خون غرق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله تایم آمریکا، در صورت پیروزی احمد شفیق در انتخابات ریاست جمهوری مصر (که از ساعتی پیش آغاز شده) این کشور با مشکلات عدیده ای مواجه می شود.

تایم به نقل از تحلیلگران سیاسی می نویسد: پیروزی احمد شفیق تنها از طریق تقلب رخ خواهد داد که ارتش توان تحمل خطرات ناشی از آن را ندارد.

تایم همچنین این پرسش را مطرح کرد که آیا نامزدی همچون احمد شفیق با پیشینه نظامی می تواند عادلانه و متوازن باشد؟ ساعاتی پیش از آغاز انتخابات ریاست جمهوری میتینگهای تبلیغاتی احمد شفیق پر از تنش و نگرانی بود.

"شادی حمید" تحلیلگر سیاسی مرکز بروکینگز در دوحه در این باره اظهار داشت: شفیق همچنان وانمود می کند که حامی تغییر و انقلاب است اما منتقدانش وی را از بازماندگان رژیم مبارک می دانند و پیش بینی می کنند در صورت پیروزی وی حمام خون در مصر به راه خواهد افتاد .