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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۳۹

حسنی سعدی:

فتح خرمشهر تحقیر آمیز ترین شکست برای دشمن بود

فتح خرمشهر تحقیر آمیز ترین شکست برای دشمن بود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان گفت: فتح خرمشهر تحقیر آمیز ترین شکست برای دشمن بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسنی سعدی عصر سه شنبه در نشست شورای اداری استان کرمان که در محل گلزار مطهر شهداء کرمان برگزار شد، بیان داشت: عملیات غرور آفرین بیت المقدس با دستاوردهای و نتایج موفقیت آمیزی که داشت، معادلات دشمنان انقلاب اسلامی را درهم شکست.

وی با بیان اینکه دشمنان حتی خواب شکست در این عملیات را نمی دیدند، افزود: فتح خرمشهر تحقیر آمیز ترین شکست برای دشمن بود.

حسنی سعدی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای جمهوری اسلامی ایران، گفت: شهیدان برای اقتدار و دفاع از نظام جمهوری اسلامی از جان و مال خود گذشتند و امروز خدمت به فرزندان آنان از وظایف ما محسوب می شود.

وی حل مشکل اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر را کمترین خدمت به شهدا و خانواده های آنها داشنت و اظهار داشت: همه دستگاههای اجرایی باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند تا توانیم مشکل اشتغال این قشر را حل کنیم.
 

کد مطلب 1609885

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