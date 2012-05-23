به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسنی سعدی عصر سه شنبه در نشست شورای اداری استان کرمان که در محل گلزار مطهر شهداء کرمان برگزار شد، بیان داشت: عملیات غرور آفرین بیت المقدس با دستاوردهای و نتایج موفقیت آمیزی که داشت، معادلات دشمنان انقلاب اسلامی را درهم شکست.

وی با بیان اینکه دشمنان حتی خواب شکست در این عملیات را نمی دیدند، افزود: فتح خرمشهر تحقیر آمیز ترین شکست برای دشمن بود.

حسنی سعدی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای جمهوری اسلامی ایران، گفت: شهیدان برای اقتدار و دفاع از نظام جمهوری اسلامی از جان و مال خود گذشتند و امروز خدمت به فرزندان آنان از وظایف ما محسوب می شود.

وی حل مشکل اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر را کمترین خدمت به شهدا و خانواده های آنها داشنت و اظهار داشت: همه دستگاههای اجرایی باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند تا توانیم مشکل اشتغال این قشر را حل کنیم.

