زمان پخش برنامه های شبکه افلاک به 20 ساعت در روز افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان صبح چهارشنبه در مراسم آغاز 20 ساعته شدن شبکه استانی افلاک با اشاره به افزایش مدت زمان برنامه های صدا و سیمای لرستان اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی همکاران ما در صدا و سیمای لرستان و همچنین حمایت استاندار لرستان از امروز زمان برنامه های شبکه افلاک لرستان 20 ساعت خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک زمان پخش برنامه های شبکه افلاک لرستان 24 ساعته شود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان رفع نیاز مخاطبان، افزایش قدرت رقابت شبکه افلاک، خلق فرصت برای هنرمندان بومی و معرفی ظرفیتها و توانمندی های لرستان را از جمله اهداف افزایش ساعت برنامه های شبکه افلاک لرستان برشمرد.

کمری یادآور شد: برنامه های شبکه افلاک امروز همزمان با سوم خردادماه و سالروز آزادسازی خرمشهر با پخش 1.5 ساعت برنامه زنده صبحگاهی شروع شد.

استاندار لرستان نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه ظرفیتهای استان باید به صورت عالمانه برملا شود، عنوان کرد: در این راستا صدا و سیما نقشی موثر و تاثیر گذار دارد.

حبیب الله دهمرده با تاکید بر ایجاد فضای همدلی و تعامل در استان لرستان بیان داشت: در این راستا باید برنامه های کارشناسی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش اصحاب رسانه و صدا و سیما در پیشرفت و تعالی استان لرستان گفت: رسانه ها و به خصوص صدا و سیما باید ظرفیتها، توانمندی ها و استعدادهای موجود در لرستان را به تصویر کشیده و آنها را برجسته کنند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه دولت نهم و دهم اقدامات مطلوبی در راستای پیشرفت و توسعه لرستان انجام داده است، بیان داشت: در این راستا باید رسانه ها و صدا و سیما این دستاوردها و اقدامات را به مردم معرفی کنند.

دهمرده تصریح کرد: در این صورت است که سرمایه گذار بخش خصوصی در لرستان حضور پیدا کرده و زمینه رشد و توسعه لرستان بیشتر از گذشته فراهم خواهد آمد.