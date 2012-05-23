به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش صبح چهارشنبه در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در منطقه دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی اظهار داشت: فتح خرمشهر تجلی فرمایش امام راحل که فرمودند "خرمشهر را خدا آزاد کرد" است.
وی به بیان خصوصیات این عملیات پرداخت و ادامه داد: پس از 20 روز رزم شبانهروزی رزمندگان ایران اسلامی در جبهههای متفاوت در کمال ناباوری دشمنان وارد خرمشهر شدند.
استاندار بوشهر این عملیات را جلوهای از عنایات خداوند و الطاف خفیه الهی در آن زمان دانست و اضافه کرد: عنایات خداوندی و الطاف خفیه الهی خوف، هراس و وحشت را در دل نیروهای بعث عراق انداخت و باعث شد تا سربازان اسلام سنگرهای عراقیان را فتح کنند.
وی به بیان جلوههای الهی این عملیات پرداخت و ادامه داد: فتح خرمشهر تحقق این وعده الهی است که هر کس دین خدا را یاری کند خدا هم او را یاری می کند و در موقعیتهای مختلفی از جمله طبس و نوژه نیز شاهد این امدادهای الهی بوده ایم.
جهانبخش به ادعاهای صدام در تصاحب خرمشهر اشاره کرد و گفت: صدام بر اساس نظرات و تحقیقات انجام شده توسط مستشاران و کارشناسان نظامی شوروی وعده داده بود که در صورت آزادسازی خرمشهر به دست ایران کلید بصره را به آنها خواهم داد زیرا فتح خرمشهر را غیر ممکن میدانستند.
وی فتح خرمشهر را به عنوان یکی از برجستهترین عملیاتهای پدافندی نیروهای مسلح در دوران جنگ دانست و گفت: این عملیات همه معادلات صدام و همپیمانانش را بر هم زد.
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