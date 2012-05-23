به گزارش خبرنگار مهر،علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هئیت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به چگونگی دریافت وام مسکن خبرنگاران گفت: ابلاغیه پرداخت وام مسکن خبرنگاران به بانک مسکن ابلاغ شده است و ذخایر آن نیز در بانک مرکزی موجود است.

وی گفت: همچنین خبرنگارانی می توانند وام مسکن را دریافت کنند که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده باشند.

نیکزاد سود این وام را 12 درصد اعلام و درباره میزان مبلغ وام خبرنگاران تصریح کرد: 45 میلیون تومان وام برای ساخت مسکن و 30 میلیون تومان وام نیز برای خرید خانه در اختیار خبرنگاران قرار خواهد گرفت.

این عضو کابینه در ادامه به آغاز شدن مراحل جدید افتتاح طرح مسکن مهر در استان تهران اشاره کرد و گفت: بیش از 50 هزار واحد از واحدهای مسکونی مهر در پاکدشت، پردیس و پرند از سوم خردادماه به تدریج افتتاح خواهند شد.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: همچنین مرحله جدید ثبت نام برای مسکن مهر در شهر جدید پردیس نیز با ظرفیت 75 هزار واحد مسکونی به زودی آغاز خواهد شد.