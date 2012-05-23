اردوی آمادگی تیم فوتبال هفت نفره در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، 12 ملی پوش از استان های کرمانشاه، فارس، تهران، گیلان، مرکزی و بوشهر تمرینات خود را زیر نظر امین الله مانی، سرمربی و احمد جانعلی، مربی، انجام می دهند و مسعود عماری و حمید شرافتی به عنوان مربی بدنساز و مربی دروازه بان ها، تیم را همراهی خواهند کرد.
اسامی ورزشکاران مدعو به شرح زیر است:
مسلم خزایی (کرمانشاه)،احسان غلامحسین پوربوشهری (فارس)، مرتضیحیدری (تهران)، صادق حسنی، رسول آتشافروز، جاسم بخشی، مهران نکوییمجد، مسلم اکبری (گیلان)، فرزاد مهری، هاشم رستگاری، بهمن انصاری (مرکزی) ، عبدالرضا کریمی زاده (بوشهر). این مرحله از تمرینات ملی پوشان از 5 تا 14 خرداد ماه در تبریز برپا خواهد شد.
مسلم خزایی (کرمانشاه)،احسان غلامحسین پوربوشهری (فارس)، مرتضیحیدری (تهران)، صادق حسنی، رسول آتشافروز، جاسم بخشی، مهران نکوییمجد، مسلم اکبری (گیلان)، فرزاد مهری، هاشم رستگاری، بهمن انصاری (مرکزی) ، عبدالرضا کریمی زاده (بوشهر). این مرحله از تمرینات ملی پوشان از 5 تا 14 خرداد ماه در تبریز برپا خواهد شد.
تیم فوتبال هفت نفره به تازگی موفق به کسب عنوان قهرمانی رقابت های بین المللی اوکراین شده که طی آن کلیه نمایندگان پارالمپیک با هم روبرو شدند. ایران با پشت سر گذاشتن حریفان قدرتمندی چون اوکراین و روسیه ، قهرمان و نایب قهرمان پارالمپیک، بر سکوی نخست این رقابت ها ایستاد.
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