اردوی آمادگی تیم فوتبال هفت نفره در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، 12 ملی پوش از استان های کرمانشاه، فارس، تهران، گیلان، مرکزی و بوشهر تمرینات خود را زیر نظر امین الله مانی، سرمربی و احمد جانعلی، مربی، انجام می دهند و مسعود عماری و حمید شرافتی به عنوان مربی بدنساز و مربی دروازه بان ها، تیم را همراهی خواهند کرد.

اسامی ورزشکاران مدعو به شرح زیر است:

مسلم خزایی (کرمانشاه)،احسان غلامحسین پوربوشهری (فارس)، مرتضی‌حیدری (تهران)، صادق حسنی، رسول آتش‌افروز، جاسم بخشی، مهران نکویی‌مجد، مسلم اکبری (گیلان)، فرزاد مهری، هاشم رستگاری، بهمن انصاری (مرکزی) ، عبدالرضا کریمی زاده (بوشهر). این مرحله از تمرینات ملی پوشان از 5 تا 14 خرداد ماه در تبریز برپا خواهد شد.

