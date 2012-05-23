موسی سوری امروز در گفتگو با مهر با اشاره به شکسته شدن رکورد ساخت پالایشگاه‌های گازی جهان توسط پیمانکاران ایرانی در پارس جنوبی گفت: در حال حاضر پیشرفت ساخت پالایشگاه گاز ساحلی فازهای22 تا 24 پارس جنوبی از مرز 60 درصد عبور کرده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه این میزان پیشرفت در مدت 23 ماه حاصل شده است، تصریح کرد: پیشتر شرکت‌های خارجی شاغل در فازهای پارس جنوبی همچون انی ایتالیا، توتال فرانسه و گاستروم روسیه و حتی شرکت‌های خارجی حاضر در قطر هم نتوانستند چنین رکوردی را به ثبت برسانند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه براساس برنامه زمان بندی پیش بینی می‌شود تولید زودهنگام گاز از پالایشگاه‌های فاز 22 تا 24 پارس جنوبی تا اردیبهشت ماه سال آینده آغاز شود، اظهار داشت: از این رو تا سال آینده اولین خط تولید زودهنگام گاز با ظرفیت 14 میلیون متر مکعب در روز راه اندازی خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه پیش بینی می‌شود پس از راه اندازی اولین خط تولید تا مهرماه سال 1392 پالایشگاه گاز فاز 22 تا 24 پارس جنوبی با ظرفیت نهایی در مدار بهره برداری قرار بگیرد در مورد حجم سرمایه گذاری توسعه این فاز مشترک گازی توضیح داد: براساس قرارداد منعقد شده سرمایه گذاری بیش از 5.1 میلیارد دلاری برای توسعه این سه فاز پارس جنوبی در دستور کار قرار گرفته است.

سوری همچنین در مورد آخرین وضعیت حفاری دریایی فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی بیان کرد: در حال حاضر یک دستگاه جک آپ دریایی در فاز 22 تا 24 پارس جنوبی حفاری چاه‌ها را در خلیج فارس آغاز کرده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان ای که امسال حداقل سه دستگاه دکل جدید برای توسعه حفاری دریایی فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی در خلیج فارس مشغول به کار می‌شوند یادآور شد: همزمان با توسعه عملیات حفاری دریایی ساخت خطوط لوله و پایه سکوهای این سه فاز گازی هم آغاز شده است.

این مقام مسئول در پایان همچنین از راه اندازی اولین واحد فرآیندی پالایشگاه‌های فاز 22 تا 24 پارس جنوبی تا مهرماه سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود اولین واحد بخار این پالایشگاه گازی مهرماه امسال در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

وی ظرفیت نهایی تولید گاز در پالایشگاه‌های فاز 22 تا 24 پارس جنوبی را روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز عنوان کرد و افزود:‌علاوه بر این تولید روزانه 400 گوگرد، 77 هزار بشکه میعانات گازی و سالانه یک میلیون تن اتان و 1.1 میلیون تن گاز مایع از دیگر اهداف توسعه این سه فاز پارس جنوبی است.