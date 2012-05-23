عقلانیت و استقلال فکری مطهری از جمله ویژگی‌ آثار اوست

به گزارش خبرگزاری مهر، سفرهیأت ایرانی به لبنان به سرپرستی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه به مناسبت مراسم سومین مسابقه کتابخوانی آثار استاد مطهری انجام گرفت. محمدی با حضور در مراسم اختتامیه مسابقه کتابخوانی آثار شهید مطهری که با شرکت هزار و 600 نفر از معلمان، دانشجویان و دانش‌آموزان لبنانی برگزار شد جوایز 120 نفر از برگزیدگان این مسابقه را که با همکاری بسیج تربیتی حزب‌الله و مشارکت سازمان اوقاف برگزار شد اهدا کرد.

این مسابقات از کتاب تعلیم و تربیت شهید مطهری با توزیع 1700 جلد میان معلمان مدارس، کتاب پیامبر امی(ص) ویژه دانش آموزان با توزیع 2000 جلد و کتاب انسان کامل و سیره ائمه اطهار(ع) ویژه دانشجویان با توزیع 3500 جلد برگزار شد که در مجموع 1600 نفر شرکت کردند.

نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در جمع جوانان لبنانی حاضر در این همایش طی سخنانی با بی‌بدیل خواندن آثار آن استاد فرزانه، برخورداری از یک نظام فکری منسجم، توجه به نیازمندی‌های فرهنگی زمان حال، روان بودن مطالب، عقلانیت و استقلال فکری را از جمله ویژگی‌های اثار آن استاد شهید بر شمردند.

از دیگر دستاوردهای این سفر دیدار با سیدحسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان بود که یکی از بخش‌های این سفربود. در این دیدار دبیر کل حزب‌الله با ارائه تحلیلی از وضعیت جهان اسلام و منطقه خواستار ارائه تجربیات و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فرهنگ وقف و احیای مراقد مطهر پیامبران الهی در لبنان شد.

دراین سفر هیأت ایرانی با اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران و مسئولان دفتر مقام معظم رهبری در سوریه دیدارهای جداگانه داشت و برخی مسائل و مباحث به ویژه تحولات سوریه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این سفر دیدارهایی با عبدالامیر قبلان رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان ومحمد رشید قبانی مفتی اهل سنت لبنان هم به عمل آمد.