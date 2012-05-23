اختصاص ماشینهای آتش نشانی به دهستانهای کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جعفری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع دهیاران گچساران افزود: مبنای اختصاص ماشین‌آلات به دهیاری‌ها، تعداد تعاونی در دهیاری‌هاست.

وی با بیان اینکه این استان 43 دهستان دارد، افزود: موافقت‌نامه ای برای اختصاص ماشین آتش‌نشانی به شش دهستان در سال جاری صورت گرفته و طی برنامه دو تا سه ساله به همه دهستانها ماشین آتش‌نشانی اختصاص می‌یابد.

جعفری همچنین تصریح کرد: با توجه به اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها، طرح ساماندهی ناوگان حمل و نقل مسافری در حال اجرا است.

وی افزود: در کشور دو هزار مسیر حمل و نقل روستایی ساماندهی می‌شود که در این طرح 34 مسیر سهم این استان است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استان با اشاره به اینکه ساماندهی وضعیت حمل و نقل روستایی نیازمند همکاری و هماهنگی مسئولان و دهیاران است، بیان کرد: ساماندهی و نظارت بر بیمه مسافر‌بران از مهمترین مزایای اجرای این طرح است.

وی اظهار داشت: این طرح در استان 538 روستا را زیر پوشش قرار می‌دهد و روستاهایی که در شعاع 10 تا 15 کیلومتری از مرکز شهرها قرار دارند در این طرح قرار داده نمی‌شوند.

جعفری با بیان اینکه برنامه‌ریزی دفتر امور روستایی برای ایجاد روستاهایی سبز، پاک و مقاوم است، عنوان کرد: خودکفایی دهیاری‌ها از دیگر برنامه‌ها و اولویت‌های مهم است.

فعالیت 11 تعاونی دهیاران در کهگیلویه و بویراحمد

وی با اشاره به اهمیت تشکیل تعاونی دهیاران در همه بخش‌ها بیان کرد: 11 تعاونی دهیاران در استان فعالیت می کنند و چهار تعاونی دهیاری نیز در آستانه تشکیل و فعالیت قرار دارند.

مدیرکل دفتر امور روستایی استان با بیان اینکه، تعاونی دهیاران برای تقویت بنیه مالی و اقتصادی دهیاری‌ها به بخشهای مختلفی تقسیم شده، تصریح کرد: دهیاران عضو تعاونی دهیاران با انجام پروژه‌های عمرانی روستاها سود حاصله را به نسبت سهام تقسیم کرده و در راستای عمران روستایی هزینه می‌کنند.

وی افزود: تا پایان امسال هرکدام از بخشهای استان باید دارای یک تعاونی دهیاری باشند.

جعفری اظهار داشت: از این پس مبنای تقسیم و اختصاص ماشین‌آلات به دهیاری‌ها، تعاونی دهیاران است.