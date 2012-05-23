فاز اول طرح پزشک خانواده شهری در بابلسر آغاز شد

علی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین فاز اجرایی طرح پزشک خانواده شهری در مناطق شهری بابلسر با سرشماری و با بسیج بیش از ۶۰ نیروی آمارگیر که از نیروهای عضو بسیج شهرستان و رابطان سلامت بوده کلید خورد.



وی افزود: فاز اول اجرای این طرح که سرشماری از کلیه خانوارهای شهری بابلسر بوده، توسط گروه های دونفره که قبل از اجرای طرح آموزش های توجیهی لازم را دیده اندآغاز شده و ناظران طرح و پایشگران شهرستانی و استانی بر اجرای درست برنامه نظارت می کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بابلسر تصریح کرد: برای اجرایی کردن هر چه بهتر این طرح در شهرستان با تشکیل ستاد اجرایی به ریاست فرماندار و تشکیل بیش از چهار کمیته اصلی راهبردی و مشخص کردن شرح وظایف هر گروه این طرح را در شهربابلسر آغاز کردیم.

رحمانی اظهار داشت: همزمان با آغاز سرشماری، بسترسازی برای ثبت داده های پرسشگران در نرم افزاری با عنوان پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: طرح پزشک خانواده شهری در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتباط با سلامت تدوین، تصویب و ابلاغ شده و براساس دستورالعمل پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در مناطق شهری با جمعیت ۲۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر در مازندران آغاز شده است.