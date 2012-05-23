تولیدکنندگان استان سمنان برای پرداخت دیون 6 ماه مهلت گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مفید غلامی روز چهارشنبه در نشست کارگروه تسهیل واحدهای تولیدی استان سمنان در محل معاونت برنامه ریزی استانداری سمنان با عنوان اینکه مهلتی شش ماهه به تولید کنندگان استان سمنان برای وصول مطالبات و پرداخت دیون داده می شود، تاکید کرد: خرید دیون تولیدکنندگان توسط بانک های عامل مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب ‌با تدبیر و شناخت درست از نقش و جایگاه تولید ملی در اقتصاد جامعه با نامگذاری امسال‌ به‌عنوان سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه‌ ایرانی بر ضرورت تسریع در رفع مشکلات مبتلا به تولید‌ کنندگان تاکید کردند و ما مسئولان محلی استان نیز باید در این زمینه کاری، حساسیت خود را بیش از پیش اجرایی کنیم.

غلامی در این نشست که تولید کنندگان استان سمنان حضور داشتند، اظهار داشت: بررسی دیدگاه‌های برخی از تولید‌ کنندگان صنایع، نشان از مشکلاتی است که باید با عزم همگانی نسبت به رفع آنها کوشید.

معاون برنامه ریزی استاندار سمنان با اشاره به مهلت سه ماهه قانونی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط تولید کنندگان، اظهار داشت: یک ماه بیشتر از این مهلت به تولید کنندگان استان سمنان فرصت داده شود تا با وصول مطالبات خود مالیات بر ارزش افزوده تولیدات خود را بپردازند.

غلامی تصریح کرد: قانونگذار در مورد مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باید تجدید نظر کند تا مهلت بیشتری نزد تولید کننده قرار گیرد.

تولید کنندگان نیز در این نشست، مشکلاتی نظیر تخصیص نیافتن ارز برای خریدهای خارجی، دیون تولید کنندگان به سازمان تامین اجتماعی، ناتوانی تولید کنندگان در وصول مطالبات و بی اعتنایی برخی صنایع بزرگ کشور مانند خودروسازان به پرداخت بدهی به قطعه سازان و مالیات بر ارزش افزوده را از مهمترین مشکلات تولید کنندگان صنایع در استان سمنان برشمردند.

همچنین در این نشست بر تلاش بیشتر در خصوص رفع موانع تولید و افزایش روزافزون تولیدات صنعتی به منظور کاستن ازحجم واردات تاکید شد.