  1. سیاست
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۰۶

فرهنگی به مهر خبر داد:

لاریجانی بودجه 91 را درصورت خودداری رئیس جمهور تا یکشنبه ابلاغ می‌کند

لاریجانی بودجه 91 را درصورت خودداری رئیس جمهور تا یکشنبه ابلاغ می‌کند

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از ابلاغ قانون بودجه 91 توسط رئیس مجلس هشتم در صورت عدم ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور خبر داد و درباره پایان مهلت تنخواه دولت گفت: دولت در صورت عدم ابلاغ قانون بودجه اجازه هیچ گونه برداشت و پرداختی نخواهد داشت.

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به انتشار خبر ارجاع قانون بودجه 91 از سوی رئیس جمهور به هیات حل اختلاف قوا به جای ابلاغ به دستگاه های اجرایی گفت: این مشکل دولت است چون هیچ برداشت و پرداختی به طور قانونی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: ابلاغ بودجه باید ظرف5 روز پس از ارائه بودجه از سوی مجلس به دولت انجام شود و با توجه به اینکه قانون بودجه روز یکشنبه این هفته به دولت داده شده است ، فرصت هنوز باقی است اما در صورتیکه ظرف این مهلت از سوی رئیس جمهور ابلاغ نشود رئیس مجلس طبق قانون لایحه بودجه 91 را ابلاغ خواهد کرد.

به گزارش مهر، مجلس هشتم و ریاست آن تا صبح روز یکشنبه هفته آینده و تشکیل نخستین جلسه مجلس نهم رسمیت دارد.

بنا براین گزارش، طبق خبرهای منتشر شده رئیس جمهور در اعتراض به تغییرات صورت گرفته در لایحه پیشنهادی دولت توسط مجلس شورای اسلامی قانون بودجه 91 را به جای ابلاغ به دستگاه های اجرایی به هیات عالی حل اختلاف قوا فرستاده است.

کد مطلب 1609922

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