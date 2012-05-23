فتح خرمشهر دشمنان ایران را سرافکنده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار پیمان جعفری تهرانی روز چهارشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح اظهار داشت: مراحل دفاع و آزادی شهر خرمشهر همراه با جان‌فشانی‌های شهدا و رزمندگان مملو از افتخار است.

وی افزود: رژیم بعث عراق که با ذهنیت فتح سه روزه خوزستان و با هجوم سراسری لشگرهای سوم، پنج مکانیزه و دو تیپ نیروهای مخصوص خود وارد خاک مقدس جمهوری اسلامی شده بود در برابر رشادت‌های نیروهای مسلح ایران اسلامی‌مان با زبونی و خواری ناکام ماند.

فرماندار نوشهر با اشاره به آزادسازی خرمشهر به عنوان نماد ایستادگی و روز اراده و عزم مردم افزود: فتح خرمشهر باعث مسرت علاقمندان نظام و سرافکندگی دشمنان شد.

محمدعلی قمی اویلی افزود: عوامل فتح خرمشهر را در مهندسی فرهنگی حضرت امام راحل‌ در شرایط حساس باید یافت که فتح خاک خرمشهر را نماد فتح ارزش‌ها می‌دانستند.

وی الگو سازی و شخصیت‌ سازی را از ره‌ آوردهای رهبری امام خمینی(ره) در طول سال‌های دفاع مقدس برشمرد و عنوان کرد: ایشان، ایمان به خدا را در دل مردم زنده کردند.

در مراسم رژه سالروز پیروزی خرمشهر، یگان‌های مسلح از نیروی دریایی، انتظامی، سپاه و دریابانی حضور داشتند.