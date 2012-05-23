40 درصد صنایع غذایی کشور در خراسان رضوی تولید می شود

حسن رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار منطقه شمال شرق کشور در خراسان رضوی اظهارکرد: بر همین اساس محور فعالیت های مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار خراسان رضوی با توجه به گستردگی و تنوع صنایع مختلف در این منطقه به صنایع غذایی اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: حدود 150 هزار نفر در مجموع استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان، مازنداران و سیستان و بلوچستان در ارتباط با صنایع غذایی مشمول فعالیت هستند.

وی عنوان کرد: اشتغال ثبت شده در صنایع غذایی کشور حدود 270 هزار نفر است که اگر اشتغال واحدهای تولیدی فعال در این صنعت که از وزارت صنایع و معادن مجوز نگرفته اند را نیز در نظر بگیریم تعداد کل شاغلان در صنایع غذایی به حدود 700 هزار نفر در کشور می رسد.

رمضانی بیان کرد: این مرکز با برگزاری دوره های آموزشی مختلف در زمینه ایمنی و سلامت کار برای طیف مخاطبان سعی در بالا بردن سطح آگاهی و دانش ایمنی و حفاظت از سلامتی نیروی انسانی و کارگران فعال در کارگاه ها و کارخانه های مختلف دارد.

وی افزود: طرح توسعه مرکز تحقیقات شمال شرق کشور از محل کشور مصوبات سفر اول ریاست جمهور با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون تومان از تیر ماه 1388 شروع به ساخت شده است.