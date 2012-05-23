  1. حوزه و دانشگاه
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

آخرین وضعیت کنترل بیماری تب کریمه کنگو در کشور/ بهبودی 3 بیمار

آخرین وضعیت کنترل بیماری تب کریمه کنگو در کشور/ بهبودی 3 بیمار

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به مرگ 2 نفر در استان خراسان بر اثر بیماری تب کریمه کنگو گفت: از ابتدای سال تاکنون 5 نفر به بیماری تب کریمه کنگو مبتلا شدند که از این تعداد 2 نفر فوت کرده و 3 نفر بهبود پیدا کردند.

دکتر رضا سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر کشتارگاه های استان بازرسی شده اند و گزارش بازدید از آنجا به مراجع مربوطه ارائه شده است.

وی افزود: بیماری تب کریمه کنگور از طریق دام آلوده و کنه آلوده منتقل می شود در این میان ممکن است دام قاچاق باشد و یا به صورت قانونی وارد کشور شده باشد. اما در هر حال باید موارد بهداشتی برای آن رعایت شود.

سعیدی اظهار داشت: بیماری تب کریمه کنگو از طریق گزش کنه "هیالوما" به دام و یا انسان، دام آلوده، خون و ترشحات دام و انسان مبتلا منتقل می شود.

وی با اشاره به اقدامات برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری گفت: انسان در اثر تماس مستقیم با خون و ترشحات یا بافتهای آلوده دام و یا تماس با ترشحات افراد بیمار مبتلا می شود. ابتلا از طریق خوردن گوشت پخته شده و راه های تنفسی هنوز به اثبات نرسیده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد یادآور شد:  مصرف گوشت های غیر استاندارد که خارج از سیستم نظارتی دامپزشکی ذبح شده اند امکان انتقال بیماری را به دیگر گروههای جامعه افزایش می دهد و توصیه اکید ما این است که مردم از ذبح غیربهداشتی دام در منازل خودداری کنند.

وی افزود: مردم می توانند پس از خرید گوشت از مراکز معتبر ابتدا آن را در دمای صفر تا منهای 4 نگهداری کنند تا اسیدهای موجود در آن ویروس را از بین ببرد.

سعیدی یادآور شد: این بیماری در دام علایم مشخصی ندارد، اما در انسان بیماری با تب بالا، دردهای عضلانی، سر دردهای شدید و خونریزی در بدن خود را نشان می دهد و در صورتیکه افراد این علائم را در خود مشاهده می کنند باید به مرکز درمانی مراجعه کنند.

کد مطلب 1609941

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