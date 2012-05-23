تکیه بر ایمان و اطاعت از ولایت رمز موفقیت در خرمشهر بود

حجت الاسلام ابوالفضل ولایی، صبح امروز چهارشنبه در جمع نیروهای مسلح و بسیجیان اهر فتح خرمشهر را شکست ابهت ابر قدرتهای جهانی که پشتیبان رژیم صدام بودند اعلام کرد و افزود: بیش از 70 کشور دنیا پل تدارکاتی به رژیم بعث عراق زده بودند و از آن حمایت کامل می کردند که با حماسه بزرگ فتح خرمشهر توسط دلاورمردان سپاه اسلام قدرت توخالی آنها به دنیا نمایان شد.

وی گفت: بعد از فتح خرمشهر توسط رزمندگان ایران اسلامی آنهایی که تا دیروز جنگ را تنها راه حل ایران و عراق می دانستند با چرخش 180 درجه ای در صدد فراهم کردن زمینه ای برای صلح و آتش بس درآمدند و این نشان از اراده پولادین ملت ایران به رهبری حضرت امام(ره) در مواجهه با دشمنان نظام و انقلاب بود.

این مقام مسئول، 8 سال دفاع مقدس را گنجینه عظیم معنوی برای ملت ایران ذکر کرد و افزود: با وجود اینکه در آغاز جنگ تحمیلی حتی اسلحه انفرادی نیز برای دفاع از ایران اسلامی نبود اما ملت ایران با روحیه شهادت طلبی 45 روز در محاصره خرمشهر در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح ایستادند و از خرمشهر مظلوم و قهرمان دفاع کردند.

وی، افزود: امروز هرچه از عمر پربرکت انقلاب اسلامی می گذرد ایران اسلامی با اقتدارتر و باصلابت تر به حیات پربرکت خود ادامه می دهد، هر روز شاهد دستاوردهای جدید در حوزه های مختلف علمی، پژوهشی، فن آوری نانو و هسته ای هستیم بطوریکه حتی دشمنان ما به قدرت ایران اسلامی و دانشمندان بسیجی در حوزه های نوین ایمان دارند.

