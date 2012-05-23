سوم خرداد از بزرگترین نمادهای پایداری و مقاومت در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد پیش از ظهر چهارشنبه در نشست بازخوانی سوم خرداد که با حضور مسئولان شهرستان دماوند برگزار شد، افزود: در سوم خرداد سال 61، کام ملت شریف ایران با پیروزی رزمندگان اسلام شیرین شد و عطر لاله ‌های خوش رنگ آزادی خرمشهر در فضای کشور اسلامی پیچید.

وی بیان کرد: خون شهدای هشت سال دفاع مقدس و پایداری رزمندگان اسلام، خیزشهای حماسی را رقم زد.

این مسئول با اشاره به حماسه جاودان آزادسازی خرمشهر افزود: موجب شد تا قسمت اعظمی از تصرفات دشمن دوباره به آغوش وطن بازگشت.

قاسمی فرزاد با تأکید بر اینکه باید یاد و خاطره روزهای پیروزی اسلام بر کفر را گرامی داشت، عنوان کرد: امید است در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، به قله‌های رفیع تر خودکفایی و وابسته نبودن به بیگانگان دست یابیم.

وی افزود: اینک در آستانه سی ‌امین سالگرد بزرگداشت آزادی خرمشهر اعلام می ‌کنیم که با خون شهدای هشت سال دفاع مقدس و پایداری و رزمندگان اسلام، خیزشهای حماسی رقم خورده که بیداری اسلامی و جنبشهای ضد سرمایه ‌داری از آن جمله است.