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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

خواجه مظفری:

تاریخ ایران با خرمشهر عجین شده است

تاریخ ایران با خرمشهر عجین شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: تاریخ ایران ما با خرمشهر عجین و با آن شناخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان افزود: خرمشهر، تاریخ ایران را دگرباره نوشت و برگ جدیدی به تقویم تاریخ ایران افزود، تاریخ مبارزه حق و باطل، تاریخ مقاومت مظلومان.

وی افزود: از آزادی خرمشهر به بعد، تاریخ را مجاهدان در راه خدا  می نویسند که زیر سایه عَلَم «یالثارات الحسین علیه السلام » در دستان امام خمینی (ره)، خونشان بر خشت خشت خرمشهر ریخت، اما یک وجب از این خاک مقدس، به دست دشمن متجاوز نیفتاد.
 
وی تصریح کرد: امروز ما با استعانت از خدای متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با رهبری های حضرت امام خامنه ای از تمامیت عرضی میهن عزیز اسلامی ایران  با جان و دل حفظ و حراست می کنیم.
 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: طی ارزیابی که توسط فناوری اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بین ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کل کشور صورت گرفته این اداره کل موفق به کسب رتبه عالی شد.

خواجه مظفری در این باره توضیح داد: این ارزیابی طی یک سال بصورت ماهانه صورت گرفته و شاخصهای مورد ارزیابی طی دو مرحله تغییر کرد، در ابتدا چهار نرم افزار از معاونت روابط کار در حوزه های بازرسی کار، حل اختلاف، تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی و تشکلات کارگری و کارفرمایی ملاک ارزیابی بود که این اداره کل در هر ماه پایش توانست رتبه عالی خود را حفظ نماید.

در ادامه وی افزود : در اواسط سال 90 شاخصها ارزیابی از طرف حوزه امور اجتماعی و اشتغال به فناوری اطلاعات پیشنهاد و اعمال شدد با این حال با توجه به تلاش و دقت نظر کارشناسان مرتبط توانستیم رتبه عالی خود را حفظ نماییم که در این مرحله سه سامانه خدمات رفاهی، ورزش کارگری و بازار کار به شاخصهای ارزیابی عملکرد افزوده شدد.

خواجه مظفری تصریح کرد:در مجموع ارزیابی های صورت گرفته طی 12 ماهه سال 90 در هفت سامانه نرم افزاری در دو حوزه تخصصی با محدوده کاربری 65 نفر بصورت اشتراکی بین دو بخش اداری و خصوصی (کاریابیهای غیردولتی) توانستیم با عنایت به زحمات بی شائبه مجموعه کارشناسی فوق رتبه عالی کشور را کسب نماییم.

وی افزود : طبق گزارش دفتر ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص شاخصهای حوزه فناوری اطلاعات در جشنواره شهید رجایی (ره) در سال 90 این اداره کل در سطح عالی بین استانها قرار دارد.
کد مطلب 1609949

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