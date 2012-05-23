ماهی رباتی برای تشخیص آلودگی به دریا انداخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهی رباتی 1.5 متری که با هزینه 20 هزار پوند ساخته شده در تلاشی غیرواقعگرایانه در اسپانیا به آن انداخته شد تا بتواند با آلودگی دریاها مقابله کند.

این ماهی که می تواند با اتکا به نیروی خود 8 ساعت شنا کند، از توانایی تشخیص آلودگی برخوردار است و سازندگان آن ابراز امیدواری کرده اند که بتوانند آن را به مقامات حمل و نقل دریایی، شرکتهای آبی، کواریومها و هر کس که به بررسی کیفیت آب دریاها علاقمند است، عرضه کنند.

تاکنون تشخیص لکه ها فرآیندی طولانی بود و به صورت دستی انجام می شد اما اکنون این ماهی می تواند با انجام این فرآیند به امنیت زندگی زیر آبها کمک کند.

ماهی رباتی برای بررسی آلودگی نزدیک اسپانیا به دریا انداخته شد

این ماهی 1.5 متر طول داشته و با هدف شناکردن چون یک ماهی واقعی طراحی شده است و از حسگرهایی برخوردار است که می توانند آلودگی آبها را که از کشتی یا خط لوله های زیر زمینی وارد آب می شود را تشخیص دهد.

براساس اظهارات لوک اسپلر دانشمند گروه بی ام تی که این پروژه را در دست داشته ، حسگرهای شیمیایی این رباتی طوری طراحی شده تا در لحظه بتواند شرایط را تحلیل کند، در نتیجه اطلاعات ارسالی آن به آزمایشگاه ساحلی صرفا اطلاعات خام نیست.

این ماهی رباتی می تواند از موانع عبور کرده و در صورت اینکه چند ماهی در کنار هم باشند با هم ارتباط برقرار کرده و محل یکدیگر را از روی نقشه شناسایی کند و این ماهی ها از اطلاعات چگونگی بازگشت به پایگاه پیش از پایان عمر هشت ساعته باطری خود برخوردار هستند.