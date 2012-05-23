دفاع مقدس دوران طلایی نظام بود

سرهنگ علی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر در توصیف این روز گفت: با هیچ قلم و واژه ای نمی توان این روز را به تصویرکشید.

وی با طلایی برشمردن دوران دفاع مقدس گفت: دوران از برکت خون شهدا در دوران دفاع مقدس بود که در داخل و خارج از کشور شاهد تحولی در مسلمانان جهان بوده ایم.



جانشین لشگر 10 سیدالشهدا سپاه کرج بهترین خاطرات خود را از دوران دفاع مقدس و شروع مرحله دوم آزاد سازی خرمشهر ذکر کرد و گفت: در آن دوران یک بسیجی از اعضای گردان گرمسار و سمنان در سن 10 سالگی به جبهه آمده بود و تا لحظه آخر شهادت جانانه جنگید.

وی افزود: در لحظات آخرکه با او صحبت می کردیم می گفت من سرباز امام هستم و تکلیف این است که تا پای شهادت برای دفاع از کشورم به فرمان امام مقاومت کنم، وبعد از سه دقیقه نیز به شهادت رسید.