گاز رسانی به شهر آواجیق در مرحله انتخاب مشاور برای طراحی است

امیر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه گازرسانی به شهر آواجیق از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت تا کنون به دلیل برخی مشکلات اجرایی نشده، افزود: هم اکنون با هماهنگیهای انجام شده گازرسانی به این منطقه سردسیر مرزی در مرحله انتخاب مشاور برای طراحی اجرای طرح است.

وی با اشاره به افزایش روز افزون تعداد شهرها و تبدیل روستاها و بخشهای بزرگ به شهر، گفت: هم اکنون در شهرهای سرو و سیلوانا از توابع شهرستان ارومیه در حال اجرای خط انتقال بوده و در شهرهای آواجیق چالدران و میرآباد سردشت در حال انتخاب مشاور برای طراحی هستیم.

به گفته رضوی در صورت تامین اعتبار مورد نیاز عملیات گازرسانی به شهرهای مرزی سرو و سیلوانا از توابع شهرستان ارومیه تا پایان سال 92 آماده افتتاح شده و با بهره برداری از این طرحها 15 هزار و 969 خانوار شهری و روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

وی با اشاره به اشتراک پذیری 574 هزار و 417 تا کنون در سطح استان، یادآور شد: در این راستا 287 هزار و 229 علمک نصب شده که از این تعداد 53 هزار و 573 اشتراک و 16 هزار و 150 عملک طی سال گذشته پذیرش و نصب شده و این در حالی است که بر اساس برنامه ریزی مقرر بود 36 هزار اشتراک جدید در سال 90 پذیرش شود.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان غربی از انجام 528 شبکه گذاری شهری، روستایی و صنعتی در سطح استان طی این مدت خبر داد و اظهار داشت: 15 کیلومتر خط انتقال بین شهری انجام شده و تا کنون 571 هزار و 775 خانوار، 93 جایگاه سوخت گز طبیعی، 488 واحد صنعتی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.

رضوی تعداد شهرهای سبز استان را 29 شهر، تعداد شهرستانهای گازدار را 17 و تعداد شهرهای گازدار را از 42 شهر 34 شهر عنوان کرد و ادامه داد: هم اکنون گاز رسانی به شهرهای زرآباد، خلیفان و قطور در دست مطالعه بوده و گازرسانی به مرگنلر در حال انتخاب پیمانکار است.

وی تعداد روستاهای موجود در آذربایجان را 2 هزار و 747 روستا دانست و با بیان اینکه تا کنون به 247 روستا گازرسانی شده و عملیات گاز رسانی به 182 روستا در حال انجام است، گفت: تعداد خانوارهای بهره مند روستایی 64 هزار و 862 خانوار بوده که 28 درصد جمعیت روستایی استان را شامل می شوند.

وی از انجام مطالعه برای اجرای عملیات گاز رسانی به 220 روستای آذربایجان غربی خبر داد و عنوان کرد: همچنین گازرسانی به 772 روستا که در فاصله 5 کیلومتری از شبکه اصلی انتقال گاز قرار گرفته اند جزو اولویتهای اصلی این شرکت است.

رضوی حجم گاز جایگزین شده با سایر سوختها را تا کنون 559 هزار و 392 متر مکعب در ساعت دانست و اظهار داشت: با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها شاهد صرفه جویی سه تا چهار درصدی گاز با وجود برودت دمای هوا طی زمستان سال گذشته در اکثر مناطق استان بودیم.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان غربی از گازرسانی به 38 مجتمع مسکن مهر در سطح استان خبر داد و افزود: در این راستا 12 طرح گازرسانی مساکن مهر استان در حال اجرا بوده و با توجه به همکاری دستگاههای مرتبط مشکلی در این خصوص نداریم.