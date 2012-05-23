کار بولاک را تا تسویه کامل بدهی ارشاد تحویل نمی دهیم

ابراهیم نقدی مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرگ جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تابلویی که متعلق به موزه هنرهای معاصر تهران وابسته به وزارت ارشاد است در انبار گمرگ در فرودگاه امام خمینی (ره) نگهداری می‌شود.



وی افزود: میزان بدهی ارشاد به گمرگ برخلاف مصاحبه مسئولان ارشاد با یکی از خبرگزاری در روز گذشته رقمی چشمگیر است و تا تسویه این بدهی تابلو مذکور در اختیار گمرک خواهد ماند.



نقدی بیان کرد: این توقیف کاملا قانونی و بر اساس وظایف محوله به گمرک است. طبق ماده 14 قانون قدیم گمرگ و ماده 7 قانون جدید، گمرک این توانایی را دارد که طلب خود را ولو از وزارتخانه‌های دولتی هم باشد از این طریق وصول کند و وزارت ارشاد موظف است برای استرداد این تابلو هر چه سریع تر بدهی معوقه خود را به این سازمان دولتی بپردازد.



بنا بر ادعای این مسئول بلندپایه گمرک می‌توان نتیجه گرفت که ادعای امیرنیا؛ مدیر جدید امور تجسمی ارشاد در خبر روابط عمومی موزه مبنی بر اعاده این تابلو که در پاسخ خبر خبرگزاری مهر توضیحی به همه رسانه ها ارسال کرده بود بی‌اساس است و این تابلو تا تسویه کامل بدهی ارشاد در گمرک خواهد ماند.