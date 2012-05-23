اعتراضات به یورو ویژن در آذربایجان، ریشه در بی عدالتی اجتماعی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "دانسل وشلین" در مطلبی در نویه زوریخ سایتونگ می نویسد: رژیم حاکم بر جمهوری آذربایجان تظاهرات مخالفان خود در شهر باکو را ممنوع کرده و آنرا محدود به منطقه ای دورافتاده در این شهر کرده است. در حالیکه ویلاهای زیادی از سوی ثروتمندان در این کشور ساخته می شود، ولی اکثریت مردم معمولی این کشور به گونه دیگری زندگی می کنند. در حالیکه مرکز شهر باکو به یک منطقه مدرن با آسمانخراش ها و مراکز خرید بزرگ تبدیل گردیده، وضعیت در مناطق اطراف این شهر که مردم فقیر در آنها زندگی می کنند بسیار وخیم بوده و فاضلاب های کارخانه ها و غیره به آنها منتهی می شود. به همین خاطر اخیرا سه هزار نفر در این مناطق دست به تظاهرات زده و خواهان کناره گیری الهام علی اف، رئیس جمهور این کشور شدند. البته این تظاهرات بیشتر به خاطر مراسم یورو ویژن، برنامه سالانه انتخاب بهترین خوانده اروپا است که چون سال گذشته خواننده آذری در آلمان برنده شد، باید در آخر هفته در باکو برگزار شود.

این روزنامه در ادامه این مطلب می نویسد: امروز در اروپا توجهات به این مراسم جلب شده و آذربایجان که مراسم مزبور در آن برگزار می شود نیز در کانون توجهات قرار گرفته است. به همین خاطر نیز اپوزیسیون در آذربایجان تلاش می کند تا از این فرصت استفاده کرده و نارضایتی خود را نسبت به وضعیت در این کشور را به اطلاع افکار عمومی در جهان بویژه در اروپا برساند. این موضوع که رژیم علی اف بهای زیادی به این مراسم می دهد و می خواهد از آن نهایت بهره برداری را بکند، از ساخت و ساز عظیم در باکو بخوبی آشکار است. یعنی برنامه پنج ساله نوسازی باکو که در سال 2008 تصویب شده را اینک با جدیت بیشتری دنبال می کنند تا یک شهر مدرن را به جهانیان نشان دهند. ضمنا با ساخت ساختمانهای مدرن تلاش می کنند تا خانه های فرسوده و ویران را از دید عمومی دور سازند و حتی بسیاری از ساکنان محل را آواره ساخته و خانه های آنها را ویران نموده و بجای آنها ساختمانهای شیک و آسمانخرانش ساخته اند. با یک هزینه سرسام آور محله قدیمی شهر باکو را بازسازی کرده و حمام های سنتی، چایخانه ها، مساجد و کاروانسراها را ترمیم کرده اند. ضمنا در کنار دریای خزر یک سالن شیشه ای عظیمی را با بیرون راندن ساکنان آن محل ایجاد کرده اند که باید این مراسم در آن برگزار شود که 2500 نفر در آنجا شاهد زنده این مراسم خواهند بود.



در ادامه این مطلب آمده است: این درحالیست که هیج شفافیتی در هزینه سرسام آور این مراسم وجود ندارد. مهندسین و معماران فقط برای ساخت سالن برگزاری این کنسرت اروپائی بیش از 160 میلیون فرانک برآورد می کنند. این درحالیست که هزینه آماده سازی برای این مراسم با ساختارهای ویژه ای که صورت گرفته ارقام نجومی پرداخت شده است. یک انستیتوی تحقیقاتی مستقل در باکو این هزینه را 600 میلیون فرانک برآورد کرده است. حتی خبرنگاران مستقل در این میان به اسنادی دست یافته اند که رژیم برای این نمایش بودجه پروژه های آب آشامیدنی برای مردم را کاهش داده تا بتواند این پروژه های نمایشی را به اجرا درآورد. حتی این خبرنگاران سندی بدست آورده اند که شرکت مجری سالن برگزاری این مراسم جزء خانواده علی اف است. ضمنا پیامدهائی که این ساختارها برای محله ها و مردم آذربایجان در پی دارد نیز مسئله برانگیز است. بسیاری از کارشناسان اعتراض می کنند که رژیم علی اف برای این مسابقات موسیقی حتی ساختارهای تاریخی را بدون توجه به ارزش و قدمت آنها ویران نموده است. از هزاران نفر از ساکنان محله ها بطور غیر قانونی سلب مالکیت شده و اهالی محل حتی گزارش کرده اند که بولدوزر ها شبانه به محله آمده و خانه های آنها را ویران نموده اند تا به جای آنها ساختمانهای مدرن ساخته شوند که مردمی که از اروپا به باکو می آیند از پیشرفت در آنجا حیران شوند. موضوع مسئله برانگیزتر آن است که علی اف از همه این کارهای غیر قانونی دفاع می کند. او ادعا می کند که سلب مالکیت غبر قانونی از هیچکس نشده بلکه بطور آزادانه ملک این افراد به قیمت روز خریداری شده و حتی آپارتمان های جدید به آنها داده شده است. دفتر سیاسی موجود در کاخ ریاست جمهوری تاکید می کند دشمنان آذربایجان یک حرکت انحرافی را دنبال می کنند تا وجهه این کشور را خدشه دار نمایند و این ها همه بخاطر حسادتی است که چنین مراسم بزرگی قرار است این بار در آذربایجان برگزار گردد. او ادعا می کند این در حالیست که آذربایجان امروز به یک کشور مدرن اروپائی تبدیل می شود و این موضوع را برخی از رسانه های گروهی خارجی نمی توانند برتابند. احزاب اپوزیسیون در آذربایجان این ادعاهای رژیم را رد کرده و تاکید می کنند که علی اف و قبیله وی این کشور را مانند ملک پدری خود می دانند و هر کاری می خواهند انجام می دهند و هیچ توجهی به اعتراضات مردم ندارند. دگراندیشان در آذربایجان مورد آزاد و اذیت قرار گرفته و فساد مالی در این کشور بیداد می کند.



نویه زوریخ سایتونگ در بخش پایانی این مطلب می نویسد: سیاست، اقتصاد و منابع سرشار نفت و گاز در این کشور سالهاست که زیر کنترل شخص علی اف قرار دارد. الهام علی اف، رئیس جمهور فعلی آذربایجان در سال 2003 و پس از فوت پدرش قدرت را در این کشور بدست گرفت و حتی در یک رفراندوم فرمایشی در سال 2009 قانون اساسی این کشور را تغییر داد تا بارها بتواند خود را برای ریاست جمهوری نامزد نماید. ضمنا انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تا کنون آزادانه و عادلانه در این کشور برگزار نشده اند. همچنین رژیم علی اف هر بار معترضین به تقلب در انتخابات اعتراض کرده اند آنها را به شدیدترین وجه ممکن سرکوب کرده است. به همین خاطر نیز در مجلس این کشور که دارای 125 نماینده است یک نماینده از اپوزیسیون حضور ندارد و همه نمایندگان موجود در آن از سرسپردگان علی اف و قبیله او هستند. فشار علیه اپوزیسیون در این کشور مسلمان در سالهای اخیر بسیار شدیدتر شده است. در بهار سالجاری رژیم با خشونت تمام اعتراضات اپوزیسیون را سرکوب و خبرنگاران خارجی را از کشور اخراج نمود. حتی کسانی که شهامت به خرج داده و در مجامع عمومی و یا در وبلاگ ها به علی اف انتقاد کرده اند را به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده اند. آزادی بیان و عقیده در آذربایجان به طرز شدیدی محدود شده است. هر کسی که کوچکترین انتقادی به رژیم بکند دستگیر و زندانی می شود. در سال جاری خبرنگارانی که به وضعیت بد مردم در این کشور انتقاد کرده بودند از سوی افراد ناشناسی که بدون تردید از افراد رژیم بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. سازمان خبرنگاران بدون مرز حتی آذربایجان را یکی از دشمنان آزادی مطبوعات در سراسر جهان عنوان کرده است. فقط خبرنگارانی که درباره علی اف و قبیله او بنویسند در خطر قرار ندارند بلکه خبرنگارانی که درباره ارمنستان نیز قلم بزنند در خطر جدی قرار می گیرند. آذربایجان سرشار از منابع نفت و گاز است ولی کمتر کسانی در این کشور از این منابع بهره می برند. فاصله فقیر و غنی در این کشور دارای 9 میلیون نفر جمعیت بسیار بالاست. از درآمد عظیم نفت و گاز در این کشور فقط یک قشر کوچک وابسته به رژیم بهره می برند. در لیست شفافیت بین المللی در سال گذشته آذربایجان در ردیف صد و چهل و سوم در بین 183 کشور قرار داشته است. حتی کارشناسان بر این عقیده اند که علی اف پس از پایان برگزاری مراسم یورو ویژن، مجددا به جان مخالفین خواهد افتاد و آنها را قلع و قمع خواهد کرد.