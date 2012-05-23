رای در جلسه شنبه فراکسیون اصولگرایان شرط نامزدی هیات رئیسه مجلس نهم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، درپایان مراسم اختتامیه مجلس هشتم که امروز در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد ، محمدحسن ابوترابی درجمع خبرنگاران درخصوص نشست روز شنبه فراکسیون اصولگرایان گفت: نشست فراگیر اصولگرایان مجلس نهم برای اتخاذ تصمیم در خصوص هیات رئیسه و ریاست مجلس نهم روز شنبه با حضور و مشارکت نمایندگان برگزار می‌شود.

منتخب مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی افزود: افرادی که در جلسه فراکسیون بالاترین رای را برای حضور در هیات رئیسه کسب کردند در جلسه رسمی کاندیدا می‌شوند و برای عضویت در هیات رئیسه انتخاب خواهند شد.

ابوترابی از ارسال لایحه بودجه به هیات حل اختلاف توسط رئیس جمهور ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت:‌ چون خبر قطعی از این امر ندارم نمی توام در این زمینه اظهار نظر کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست وحدت اصولگرایان مجلس نهم به دعوت جمعی از بزرگان و روحانیون مجلس نهم در روز ششم خرداد در بهارستان برگزار می شود تا در این نشست که "لیلة القدر مجلس نهم" خوانده شده‍، درباره هیات رئیسه و رویکرد چهار سال آینده این نهاد تصمیم گیری شود.

الیاس نادران چندی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام برگزاری نشست فراکسیون اصولگرایان در هفته آینده در مجلس شورای اسلامی، گفت: نشست هم اندیشی اصولگرایان مجلس نهم به روال ادوار گذشته فراکسیون اصولگرایان ششم خرداد ماه در تالار مشروطه مجلس برگزار خواهد شد.



منتخب مردم تهران در مجلس نهم تاکید کرد: این جلسه به دعوت بزرگان مجلس نهم انجام می شود و قرار است درباره سازوکار انتخاب رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس نهم تصمیم گیری شود.



