شهریار افندی زاده در حاشیه سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی به استان قزوین برای بازدید از پروژه های ساخت مسکن و راه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال جاری بالغ بر 800 میلیارد تومان از منابع ملی و استانی به منظور بهسازی جاده ها، روکش آسفالت، ساخت تقاطع های غیر هم سطح، ساماندهی ترافیک، اصلاح و احداث مبادی ورودی و خروجی، نصب گاردریل و نیوجرسی، نصب علائم و خط کشی جاده ها و نصب سیستم های هوشمند هزینه خواهد شد.



نصب دوربین در2200 کیلومتر از جاده های کشور



وی افزود: امسال 2200 کیلومتر از جاده های کشور به دوربین های ثبت سرعت مجهز می شوند که اطلاعت ثبت شده در آن به صورت مستقیم به پاسگاهای پلیس منتقل خواهد شد که در کاهش تخلف رانندگان و سوانح جاده ای نقش مهمی دارد.



معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در حال حاضر 227 دوربین ثبت سرعت در جاده های کشور نصب شده و امسال نیز حدود 98 دوربین تصویری در جاده ها و سازمان های راهداری مناطق مختلف کشور نصب و راه اندازی می شود که تعداد دوربینها به 325 مورد افزایش خواهد یافت.





راه اندازی 58 دستگاه هواشناسی جاده ای



افندی زاده از نصب و راه اندازی 58 دستگاه هواشناسی جاده ای در گردنه های مهم کشور خبر داد و افزود: با نصب این دستگاهها اطلاعات جوی و آب و هوایی از جمله رطوبت، یخ زدگی، مه زدگی، به طور مستقیم به مرکز مدیریت راههای کشور و هواشناسی منتقل می شود که در مدیریت سفر نقش مهمی دارد.



این مسئول یادآورشد: تاکنون 9 دستگاه هواشناسی در در مناطق کوهستانی کشور نصب شده و بیش از شش هزار کیلومتر از جاده های کشور در مناطق کوهستانی قرار دارد که نصب این دستگاه در داشتن اطلاعات جوی پیش و حین سفر برای کاهش سوانح مهم و ارزشمند است.



افندی زاده یادآورشد: امسال یک هزار دستگاه تردد شمار در محورهای مواصلاتی استانهای کشور نصب خواهد شد و در حال حاضر نیز 700 دستگاه تردد شمار در راهها نصب شده است.



کاهش 14 درصدی سوانح و تلفات جاده ای



معاون وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: بر اساس برنامه ریزی و هدف گذاری صورت گرفته کاهش 15 درصدی سوانح جاده ای پیش بینی شده بود که در سال گذشته سوانح و تلفات جاده های برون شهری و روستایی کشور با افزایش یک درصدی بیش از برنامه این میزان 14 درصد کاهش یافت.



وی گفت: همه دستگاه های اجرایی، ادارات راه و شهرسازی، حمل و نقل بسیج شده اند تا سوانح وسایل نقلیه عمومی و شخصی به نحو قابل توجهی کاهش یابد و هر فصل مصمم هستیم با تجزیه و تحلیل داده ها با اقدامات مناسب به ایمن سازی مسافرت ها کمک کنیم.



افندی زاده یادآورشد: در سال گذشته سه هزار کشته در سوانح جاده ای کاهش یافت که شاخص کشته ها به نسبت وسیله نقلیه به 10 هزار کشته است که به 8.5 درصد رسیده است.





شناسایی 850 نقطه پر حادثه در کشور



رئیس سازمان راهداری کشور همچنین بیان کرد: با ایمن سازی جاده ها تلاش می شود تا مسافرت ها با کم ترین خسارت و سانحه انجام شود که در این راستا امسال 850 نقطه پر حادثه شناسایی شده که با احداث تقاطع غیرهم سطح، ایمن سازی جاده ها، نصب گاردریل و نیوجرسی برای اصلاح این نقاط اقدام می شود.



تشدید نظارت جاده ای در تابستان



افندی زاده بیان کرد: با برنامه ریزی انجام شده برای تابستان امسال در تیرماه و شهریورماه طرح تابستانی با مشارکت پلیس راه و سازمان راهداری اجرا می شود که جلسات آن با حضور نیروهای امدادی و پلیس بزودی تشکیل می شود.



وی تبدیل راههای اصلی به بزرگراه و آزاد راه با سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی را در ایمن سازی جاده ها موثر دانست و گفت: با نظارت و کنترل جاده ها، استفاده از سیستم های هوشمند و همکاری دستگاههای ذیربط و رعایت مقررات از سوی مردم و رانندگان امیدواریم بتوانیم ضمن ایمن سازی جاده ها به آسایش و رفاه مردم در مسافرتهای درون شهری و برون شهری کمک کنیم.



هزینه نگهداری، دو تا شش درصد ارزش راه ها

افندی زاده اظهارداشت: به طور میانگین باید دو تا شش درصد ارزش سرمایه گذاری راه ها در بخش نگهداری جاده ها هزینه شود که در صورت اختصاص چهار درصد ارزش راه ها بیش از سه هزار میلیارد تومان باید در جاده ها هزینه شود.



وی گفت: حتی اگر دو درصد ارزش راهها که معادل یک هزار و 500 میلیارد تومان می شود در اختیار سازمان راهداری قرار گیرد می توان طرحهای بزرگی را در بخش تعمیر و نگهداری راه ها اجرایی کرد.



به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در حال حاضر اعتبارات نگهداری از راه های مواصلاتی در کشور 800 میلیارد تومان است که جوابگوی نیازها نیست.



افندی زاده بیان کرد: در سال گذشته میزان مسدود شدن راههای مواصلاتی بیش از سه برابر سال های قبل کاهش یافت که ایجاد راهدارخانه های جدید و تجهیز راهدارخانه های قبلی در این زمینه نقش آفرین بود.





ساخت 500 کیلومتر آزاد راه در کشور



معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: امسال 500 کیلومتر آزاد راه در کشور ساخته می شود و ارتقای راههای فرعی به اصلی و توسعه آزاد راها از اولویت های امسال و راهکارهایی است که به افزایش ایمنی جاده ها کمک می کند.

اتصال 24 استان به مرکز مدیریت راههای کشور

این مسئول بیان کرد: در حال حاضر 12 استان کشور به مرکز مدیریت راههای کشور متصل شده اند که تا پایان امسال این تعداد به 24 استان افزایش خواهد یافت.

نوسازی دو هزار دستگاه از ناوگان حمل و نقل



افندی زاده در ادامه به ضرورت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیش از سه هزار دستگاه اتوبوس و مینی بوس کهنه و مستهلک نوسازی شد که برای اجرای این طرح برای اتوبوس 15 میلیون تومان و مینی بوس هشت میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: امسال دو هزار دستگاه اتوبوس و مینی بوس نوسازی و وارد ناوگان حمل و نقل کشور می شود.

وی استاندارد ناوگان حمل و نقل عمومی را 10 سال ذکر کرد و گفت: در حال حاضر میانگین سن اتوبوس ها 11.5 سال، سواری هفت سال، کامیون 15.5 سال و مینی بوس در کشور 23 سال است.