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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۳

با حضور مسئولین کشوری:

اولین همایش بین المللی ریزگرد ها در کرمانشاه برگزار شد

اولین همایش بین المللی ریزگرد ها در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه - خبر گزاری مهر: اولین نشست بین المللی هم اندیشی ریزگردها با منشأ طبیعی با حضور مسئولین ارشد کشوری و استانی و چهره های دانشگاهی کرمانشاه و عراق، صبح امروز در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگارمهر، در این همایش معاون وزیر کشور، قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست کشور، معاون پارلمانی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی و رازی کرمانشاه و رئیس دانشگاه بابل عراق حضور داشتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این گردهمایی گفت: امروز پدیده ریزگردها یکی از مهمترین معضلاتی است که سلامت افراد را تهدید می کند.

نیکبخت افزود: هرساله سه هزار نفر از سالمندان، زنان باردار، نوزادان و بیماران آسمی در بیمارستانها به علت آلودگی هوا و پدیده ریزگردها بستری می شوند.

وی بیان داشت: در سال گذشته 200 روز از روزهای سال در استان کرمانشاه هوا آلوده بوده است که این امر به خصوص در شهرستان های مرزی مانند قصر شیرین و سرپل ذهاب، از شدت بیشتری برخوردار بوده است.

وی بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، تعریف ریزگرد را شامل ذرات معلقی دانست که یکی از شش عنصر آلاینده ی مهم محیط زیست می باشند.

همچنین در این مراسم، رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه ابراز داشت: سالیانه در دنیا 500 هزار نفر در اثر وجود پدیده گرد و غبار و ریزگرد های موجود در هوا، دچار مرگ و میر می شوند.

محمد مهدی خدایی گفت: متأسفانه تا کنون تحقیقات جامعی در خصوص راه های کنترل، پیشگیری و شناخت منابع این پدیده صورت نگرفته است.

ایجاد دبیرخانه دائمی ریزگردها، انجام طرح های پِوهشی مشترک توسط محققین ایرانی و عراقی و صندوق مالی سه پیشنهادی بود که دکتر خدایی در این نشست ارائه کرد.

همچنین معاون و قائم مقام دانشگاه بابل عراق در این همایش گفت: در طی چهارسال گذشته دانشگاه بابل عراق، دو توافق نامه مشترک  با دانشگاه رازی و علوم پزشکی کرمانشاه امضا نموده است که این امر منجر به تقویت و پیشرفت علمی در زمینه پدیده ریزگردها شده است.

کد مطلب 1609982

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