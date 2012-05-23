زنگ خطر حاشیه نشینی در ماهشهر به صدا درآمد

خلیل حیات مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وضعیت مالی تمام کسانی که درشهرکهای حاشیه بندر ماهشهر زندگی می کنند به دلیل اینکه درآمد کافی ندارند مناسب نیست و تراکم بالای جمعیتی در کنار فقدان امکانات لازم برای مردم شهرکهای حاشیه نشین این منطقه موجب شده که این شهرکها وضعیت مناسبی نداشته باشند.

وی تصریح کرد: سکونت غیرقانونی و عوامل مختلفی همچون کاهش در آمد سرانه در شکل گرفتن شهرکهای حاشیه ای موثر بوده اند و این در حالیست که حاشیه نشینی با معضلهای اجتماعی رابطه متقابل دارد، این معضلها نظیر قاچاق کالا، بزهکاری و گسترش معضلات اخلاقی در جامعه را در بر می گیرد.



حیات مقدم افزود: حاشیه نشینی زنگ خطری برای زندگی شهری است و از این رو شهرستان ماهشهر واقع در استان خوزستان با این مشکل دست و پنجه نرم می کند.



عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم یادآور شد: دولت باید با یک برنامه ریزی کاربردی مشکلات حاشیه نشین را در این حوزه انتخابیه برطرف کند این امر موجب می شود شاخص اقتصادی این حوزه انتخابیه به نحو کارآمدی افزایش یابد.