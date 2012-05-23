اقتدار نظام سوم خرداد تثبیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت حماسه فتح خرمشهر، اظهار داشت: آزادی خرمشهر بزرگ‌ ترین روز دفاع مقدس بوده و هیچ گاه نباید آن را فراموش کرد.

وی افزود: روز سوم خرداد از برکت‌های خداوند بوده و ما باید شکرگزار این نعمت باشیم.



ابراهیمی گفت: سوم خرداد، نشانگر شجاعت و شهامت فرماندهان و از خودگذشتگی رزمندگان ارتش اسلام و اوج خداباوری و خلوص امام شهیدان، خمینی کبیر (ره) است که فرمود: خرمشهر را خدا آزاد کرد.



مدیرکل ارشاد مازندران اظهار داشت: سوم خرداد روز اقتدار نظام جمهوری اسلامی و به ثمرنشستن تلاش ها و مجاهدت های دلاور مردان ایرانی بوده که با نثارخون خود برگ زرینی را درطول تاریخ دفاع مقدس رقم زدند.



دبیر شورای فرهنگ عمومی مازندران افزود: رزمندگان اسلام با حماسه‌ آفرینی خود به جهانیان نشان دادند که فتح خرمشهر فتح خاک نبود، بلکه فتح ارزشهای ناب اسلامی و اعتقادی بود.



سردار رستمیان، فرمانده لشگر عملیاتی 25 کربلا گفت: به اسارت درآمدن تعداد 20 هزار و 400 نفر از سربازان و افسران رژیم بعثی عراق در جریان عملیات بیت المقدس که به آزادسازی خرمشهر منتهی شد تنها گوشه ای از عنایت و یاری خداوند نسبت به رزمندگان اسلام در برابر دشمن تا بن دندان مسلح است.



وی با بیان اینکه فتح خرمشهر حاصل خون شهیدانی است که با نثار خون خود نگذاشتند ذره ای از خاک میهن اسلامی در اشغال دشمنان باشد، تصریح کرد: ملت ایران در راه دفاع از آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شهیدانی را فدا کرده که نام آنها برای همیشه در تاریخ به یادگار خواهد ماند.



رستمیان افزود: دفاع از ارزش های اسلامی ادامه راه شهیدانی بوده که در این راه با نثار خون خود درخت انقلاب را تنومند ساختند.



وی با بیان اینکه علاوه بر ارزش نظامی این عملیات دارای ارزش‌ های بزرگ معنوی است اظهار داشت: حماسه سوم خرداد از نظر انتقال و ترویج تفکر مقاومت و ایثار به نسل جوان کشور حایز اهمیت است و تمامی مسئولان در بزرگداشت حماسه سوم خرداد باید به این مهم توجه داشته باشند.



این مراسم با اجرای برنامه های هنری همراه بود.