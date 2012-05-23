کمربندی شرقی در بندرگز پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از طرح های بندرگز افزود: در این جلسه شهرداری موظف شدند در خصوص تملک بخشی از دریا که پسروی آب اتفاق افتاده پس از آماده کردن طرح برای اخذ مجوز لازم از طریق محیط زیست اقدام کند.

وی اظهار داشت: در خصوص پلاژداران نیز مقرر شد که امتیاز آب و برق موقتا تا پایان شهریور توسط شهرداری اخذ و تحویل پلاژداران شود و همچنین طرح جابجایی بارعایت حریم دریا از ناحیه شهرداری تا پایان شهریور ارائه و پس از تصویب از مهرماه عملیات اجرایی آغاز شود.

معاون امور عمرانی استاندار گلستان عنوان کرد: احداث کمپ جنگل باغو، برق رسانی و آسفالت مسیر جنگل باغو ، تخصیص زمینی به مساحت 2.3 هکتار جهت سایت شنا ، اختصاص یکی از دوربرگردان های ایمن مصوب استانی به دوربرگردان ضلع غربی میدان ورودی شهر بندرگز، تهیه طرح در خصوص میدان ورودی شهر و بلوارهای طرفین از سوی شهرداری ، احداث موزه در محل ساختمان گمرک، آماده سازی طرح جابجایی با رعایت حریم دریا از جمله مواردی بود که در طی این بازدید و جلسه مصوب شد.

