به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز تصویربرداری سری دوم سریال "هوش سیاه" به کارگردانی مسعود آب پرور و تهیه کنندگی سید مرتضی فاطمی صبح امروز با حضور عوامل سریال، بازیگران و مسئولانی چون مدیر طرح و برنامه ریزی معاونت سیما و منتظرالمهدی مدیرعامل موسسه ناجی هنر در کنار نمایندگان سیما فیلم و پلیس در لوکیشن این سریال واقع در پادگان دهکده مقاومت برگزار شد.
سعید منتظرالمهدی در این مراسم با اشاره به موفقیت سری اول سریال "هوش سیاه" اظهار کرد: این مجموعه با اهداف نیروی انتظامی همسو بود و ما یا یک پلیس همه جانبه نگر روبرو بودیم. همینطور تعامل مثبت با کارگردان مجموعه و مطالعه سینابس سری دوم مشخص کرد این نسخه از اثر حتی بهتر و علمیتر از سری اول تولید خواهد شد.
وی افزود: عوامل و بازیگران سریال حرفهای هستند و امیدواریم به این واسطه کار بتواند دیدگاههای پلیس را به درستی به مخاطب منتقل کرده و انتظارات ما از اثر را نیز برآورده سازد.
رئیس اداره سینمایی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی همچنین هدف از ساخت "هوش سیاه2" را ایجاد آرامش برای مردم خواند و تصریح کرد: این سریال مقوله و مؤلفههای مختلفی دارد و انتقال امنیت ذهنی به مخاطبان از جمله این مقولهها است. ما در صدد انتقال این موضوع به مخاطبان هستیم که هر جا قدرت و اقتدار هست، امنیت و آرامش نیز وجود دارد.
منتظرالمهدی با بیان اینکه پلیس نمایش داده شده در "هوش سیاه" فردی مقتدر و در عین حال متدین و اخلاقمند است، اظهار کرد: ما به هیچ عنوان دنبال نمایش پلیس سفید نیستیم و شخصیت سریال ما میتواند خطا کند و باید به این وجه از شخصیت او نیز پرداخته شود. گرچه ساخت این آثار به منزله تبلیغی برای پلیس است اما برای همه مردم نیز اهمیت خواهد داشت.
وی تصریح کرد: نمایش یک پلیس مقتدر و با اخلاق و مردمی باعث ایجاد احساس امنیت میشود و یک نگاه سینمایی به این منجر خواهد شد که مردم بدانند نیروی انتظامی همپای مردم است و کارشناسان انتظامی هرآنچه از دستشان بربیاد برای رفاه هموطنان انجام میدهند.
سوق دادن به سوی حس امنیت
آبپرور کارگردان این سریال نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه ایجاد احساس امنیت مهمتر از خود امنیت است، گفت: رسانه کاری جز این ندارد که عواطف و احساسات تماشاگران را به سوی حس امنیت سوق دهد.
کارگردان "هوش سیاه2" با اشاره به ناکامی سری سازی در تلویزیون ایران، یادآور شد: این اتفاق میتواند درباره "هوش سیاه" با کمکهای نرم افزاری و سخت افزاری به درستی رخ دهد و در این زمینه از مسؤولان تشکر میکنم که شرایط خوبی برای افتتاح پروژه در نظر گرفتند.
120 لوکیشن اصلی
سیدمرتضی فاطمی تهیهکننده این مجموعه نیز در حاشیه مراسم آغاز تصویربرداری این پروژه گفت: همزمانی آغاز تصویربرداری سری دوم مجموعه تلویزیونی هوش سیاه با سالروز ولادت امام محمدباقر(ع) و آزادسازی خرمشهر را به فال نیک میگیریم و امیدواریم در این مسیر بتوانیم به ایدهآلهایی که در ذهن داریم برسیم.
حاشیهها:
* امروز عوامل مشغول ضبط قسمت دوم بودند و در لوکیشن پادگان دهکده مقاومت بخشهای مربوط به زندان سریال تصویربرداری میشد.
* بازیگرانی چون کیکاووس یاکیده، امیررضا دلاوری، کاظم هژیرآزاد، کیهان ملکی و حمید ابراهیمی در لوکیشن حاضر بودند و آرش قادری نویسنده سری اول و دوم نیز در جمع حاضر بود.
* یکی از عوامل سریال اجرای این مراسم مختصر -که با یک ساعت تأخیر آغاز شد- را بر عهده داشت و گرچه ابتدا خود را ناشی معرفی کرد اما به مرور تسلط بیشتری در اجرا پیدا کرد!
* آب پرور اعلام کرد در ابتدا "هوش سیاه" را یک سریال 100 قسمتی در نظر گرفته بودند که سری اول شامل 15 قسمت بود و 26 قسمت نیز به سری دوم اختصاص پیدا خواهد کرد. سری سوم مجموعه نیز ساخته خواهد شد.
* آرش قادری نویسنده مجموعه نیز از پخش مجدد سری اول خبر داد تا به این صورت با گذشت سه سال از پخش این سری، سری دوم نیز بلافاصله روی آنتن برود.
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