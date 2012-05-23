مستندسازی در حوزه آب توسط مهندسان انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی میر ابوالقاسمی قبل از ظهر چهارشنبه در چهارمین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی که در تالار اجتماعات امام خمینی(ره) دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: مستند سازی در حوزه آب توسط مهندسان صورت نگرفته است اگر مستندی هم وجود داشته باشد توسط باستان شناسان صورت گرفته است.



وی با اشاره به اینکه در دوران جدید حدود 100 سال است که کارهای مهندسی آب در ایران آغاز شده است، اضافه کرد: متخصصان ایران همیشه در حاشیه هستند و در تجلیل از چهره های ماندگار کشور جای آنها همواره خالی است.



وی گفت: یکی از اثرات بزرگ این جشنواره که یک مجموعه خیلی ارزشمند را در طی هفت سال گذشته با خود همراه کرده است، مستند سازی و تجمیع مقاله بوده است.

مهندسان آب پایه گذار تمدن بودند



وی ادامه داد: چندین هزار سال قبل از میلاد مسیح زمین هایی که درمناطق جنوبی میان رودان قرار داشت و پوشیده از نی زارها و مرداب ها بود، نظر کشاورزان را جلب کرد و آنها با احداث زهکش ها و سدها این ناحیه را خشک کردند و نخستین خشت های تمدن کشاورزی را پایه گذاری کردند و این ناحیه از حدود هزاره چهارم قبل از میلاد مسیح خاستگاه کهن ترین تمدن های بشری همچون تمدن سومری، بابلی و ایرانی شد.



وی گفت: امروزه پس از چهار هزار سال هنوز آثار شبکه عظیم آبیاری در میان رودان دیده می شود، شبکه ای وسیع که وظیفه انتقال و توزیع آب، کنترل سیلاب های عظیم رودخانه های دجله و فرات و فراهم آوردن امکانات تردد و حمل و نقل در سطح منطقه را بر عهده داشت. از گستردگی کانال ها و سازه های آبی احداث شده در این شبکه می توان حدس زد که بخش مهمی از سازمان سیاسی اداری آن تمدن ها مسئول پیگیری و انجام امور مرتبط با آب و شبکه های آبیاری بوده اند.



دبیر چهارمین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی افزود: ایرانیان در تاریخ زندگانی خود رویدادهای سهمگینی همچون خشکسالی، سیل، زلزله و یورش بیگانگان را بسیار تجربه کرده اند و پس از تجربه اندوخته ای بر دانش مهندسی خود افزوده اند.



دبیر سومین جشنواره مهندسی آب ایران ادامه داد: قنات ها، آب انبارها، پل ها، شادروان ها، سدها، ده ها سازه آبی خارق العاده و منحصر به فرد دیگر نمونه هایی از اعتلای دانش فنی و مهندسی ایرانیان از دوران کهن تا قرن اخیر بوده است.



ابوالقاسمی تصریح کرد: این دانش به فراخور شتاب پیشرفت های تکنولوژیک، بدون بهره گیری و تکیه بر پیشینه ی خود، در قرن گذشته و به ویژه در سه دهه اخیر شتابی بسیار فزآیند یافته است.



دبیر چهارمین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی افزود: با این حال نه تنها از آن نمونه هایی بدیع، از اقدامات مهندسی اخیر نیز نوشته ها و استناداتی که در خور توجه باشند بر جای نمانده است.



وی اظهار داشت: دانشمندان، صاحبنظران و پیشکسوتان این حوزه نیز از طرف سازمان ها و مجامع رسمی کشور کمتر مورد توجه و تجلیل قرار گرفته اند و علی رغم شایستگی و موثر واقع شدن در روند توسعه اجتماعی و علمی کشور از یاد رفته مانده اند.



وی گفت: کنفرانس تجربه ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی و جشنواره مهندسی آب با ایده پر کردن بخشی از کاستی فوق پی ریزی شده و فراتر از آنچه انتظار می رفت، پس از سه دوره برگزاری به یکی از رویدادهای در خور توجه در تاریخ معاصر مهندسی آب ایران تبدیل شده اند.



دبیر سومین جشنواره مهندسی آب ایران ادامه داد: تا کنون طی سه دوره برگزاری کنفرانس تجربه های ساخت 164 مقاله شفاهی و 81 مقاله پوستری حاوی تجربه های حاصل از پروژه های اجرا شده و در دست اجرای کشور ارائه شده است.



دبیر چهارمین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی افزود: همچنین در برنامه ویژه جشنواره مهندسی آب مجموعاً 48 نفر از پیشکسوتان، 13 کارشناس نمونه همراه با پدید آورندگان 9 جلد کتاب، 12 مقاله علمی، 5 پایان نامه دکتری، 13 فیلم مستند برتر معرفی و تجلیل شده اند.



وی گفت: در بخش کنفرانس از میان 200 مقاله رسیده به دبیرخانه کنفرانس 64 مقاله به صورت ارائه شده شفاهی و 34 مقاله به صورت پوستر پذیرش شده اند و در بخش جشنواره از میان 60 نفر افراد واجد شرایط معرفی شده به عنوان پیشکسوت، 10 نفر از میان 20 مقاله چاپ شده در نشریات علمی معتبر، 3 مقاله و از میان پایان نامه دکتری رسیده به دبیرخانه جشنواره 3 پایان نامه به عنوان پایان نامه برتر انتخاب شده است.



دبیر چهارمین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی اظهار داشت: انتخاب ها توسط اعضای کمیته های انتخاب در چارچوب آیین نامه برگزاری جشنواره مهندسی آب ایران انجام شده است.