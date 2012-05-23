گرامیداشت سالگرد ارتحال امام(ره) تکریم جایگاه ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی استیری صبح چهارشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت ارتحال حضرت امام(ره) افزود: بعد از گذشت 23 سال از رحلت جانسوز حضرت امام خمینی(ره) همواره نام و یاد آن امام بزرگوار بر سر زبانهاست.
وی گرامیداشت نهضت و مکتب سیاسی امام راحل را به منزله تقویت نظام و رهبری و در نهایت ولایت عنوان کرد.
استیری بیان کرد: همواره دو موضوع مهم در زندگی امام خمینی(ره) مورد توجه بوده، به ویژه از زمانی که نخستین جرقههای انقلاب در سال 42 زده شد که بارزترین آن وحدت است.
وی ادامه داد: امام خمینی(ره) از همان ابتدا به دنبال ایجاد و حفظ وحدت در بین مبارزان و انقلابیون بودند، به طوری که توجه به وحدت همواره در سخنان و سیره عملی ایشان متجلی بود.
امام جمعه فیروزکوه توکل امام راحل به خدا را از موارد برجسته در اندیشه های بلند ایشان عنوان کرد و یادآور شد: هنگامی که امام فرمودند "سربازان من یا هنوز به دنیا نیامده اند یا هنوز در گهواره اند"؛ این اطمینان قلبی امام برخاسته از توکل و ایمان قوی ایشان به خداوند متعال بوده است.
وی ادامه داد: با سرمشق قرار دادن سیره عملی امام خمینی(ره) و حفظ وحدت و توکل بر خدا شاهد به دست آمدن توفیقات بی شماری در زندگی فردی و اجتماعی خود خواهیم بود.
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