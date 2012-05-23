گرامیداشت سالگرد ارتحال امام(ره) تکریم جایگاه ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‏الاسلام عبدالعلی استیری صبح چهارشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت ارتحال حضرت امام(ره) افزود: بعد از گذشت 23 سال از رحلت جانسوز حضرت امام خمینی(ره) همواره نام و یاد آن امام بزرگوار بر سر زبان‏هاست.

وی گرامیداشت نهضت و مکتب سیاسی امام راحل را به منزله تقویت نظام و رهبری و در نهایت ولایت عنوان کرد.

استیری بیان کرد: همواره دو موضوع مهم در زندگی امام خمینی(ره) مورد توجه بوده، به ویژه از زمانی که نخستین جرقه‏های انقلاب در سال 42 زده شد که بارزترین آن وحدت است.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) از همان ابتدا به دنبال ایجاد و حفظ وحدت در بین مبارزان و انقلابیون بودند، به طوری که توجه به وحدت همواره در سخنان و سیره عملی ایشان متجلی بود.

امام جمعه فیروزکوه توکل امام راحل به خدا را از موارد برجسته در اندیشه های بلند ایشان عنوان کرد و یادآور شد: هنگامی که امام فرمودند "سربازان من یا هنوز به دنیا نیامده ‏اند یا هنوز در گهواره ‏اند"؛ این اطمینان قلبی امام برخاسته از توکل و ایمان قوی ایشان به خداوند متعال بوده است.

وی ادامه داد: با سرمشق قرار دادن سیره عملی امام خمینی(ره) و حفظ وحدت و توکل بر خدا شاهد به دست آمدن توفیقات بی شماری در زندگی فردی و اجتماعی خود خواهیم بود.