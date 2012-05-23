به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار کجور پیش از ظهر چهارشنبه در این نشست با اشاره به نقش نخبگان و فارغ‌التحصیلان در توسعه و آبادانی بخش کجور گفت: با همدلی و تعامل با یکدیگر باید بتوان برای توسعه آبادانی کجور برنامه‌ها و تحولات مثمرثمری را برنامه‌ ریزی کرد.

سید نادر موسوی‌ زاده افزود: با تلاش فرماندار نوشهر و همراهی دستگاههای اجرایی، توسعه کجور در سند چشم‌ انداز نوشهر در اولویت قرار گرفت.

وی به سند توسعه پنج ساله شهرستان نوشهر پرداخت و گفت: در این سند توسعه‌ ای، کجور حتی جزو 10 اولویت اول هم قرار نداشت و از مرحله یازدهم به بعد برای کجور برنامه مدون شده بود اما با تلاش‌هایی که انجام شد اکنون کجور در 10 بند اول سند توسعه پنج ساله شهرستان نوشهر قرار گرفت و جزء 10 اولویت اول سند توسعه پنج ساله قرار گرفت.

بخشدار کجور افزود: گازرسانی، احداث مجتمع آبرسانی، شهرک‌های صنعتی و توریستی، ذخیره‌سازی آب‌های سطحی و ایجاد سد مخزنی در سند توسعه پنج ساله شهرستان نوشهر برای بخش کجور قرار گرفته است.

وی نشست با فرهیختگان و نخبگان کجوری را آغازگر راهکارهای عملی دانست و گفت: در این نشست‌ها، نخبگان با طرح دیدگاه‌های خود کمک بسزایی در روند رشد خواهند داشت.