به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار کجور پیش از ظهر چهارشنبه در این نشست با اشاره به نقش نخبگان و فارغالتحصیلان در توسعه و آبادانی بخش کجور گفت: با همدلی و تعامل با یکدیگر باید بتوان برای توسعه آبادانی کجور برنامهها و تحولات مثمرثمری را برنامه ریزی کرد.
سید نادر موسوی زاده افزود: با تلاش فرماندار نوشهر و همراهی دستگاههای اجرایی، توسعه کجور در سند چشم انداز نوشهر در اولویت قرار گرفت.
وی به سند توسعه پنج ساله شهرستان نوشهر پرداخت و گفت: در این سند توسعه ای، کجور حتی جزو 10 اولویت اول هم قرار نداشت و از مرحله یازدهم به بعد برای کجور برنامه مدون شده بود اما با تلاشهایی که انجام شد اکنون کجور در 10 بند اول سند توسعه پنج ساله شهرستان نوشهر قرار گرفت و جزء 10 اولویت اول سند توسعه پنج ساله قرار گرفت.
بخشدار کجور افزود: گازرسانی، احداث مجتمع آبرسانی، شهرکهای صنعتی و توریستی، ذخیرهسازی آبهای سطحی و ایجاد سد مخزنی در سند توسعه پنج ساله شهرستان نوشهر برای بخش کجور قرار گرفته است.
وی نشست با فرهیختگان و نخبگان کجوری را آغازگر راهکارهای عملی دانست و گفت: در این نشستها، نخبگان با طرح دیدگاههای خود کمک بسزایی در روند رشد خواهند داشت.
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