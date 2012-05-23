اهانت به مقدسات از ثمرات آزادی غربی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی پیش از ظهر چهارشنبه در ابتدای درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، اظهار داشت: وقتی آزادی غربی وارد شرق شد عده‌ای فریفته آن شدند و به به و چه چه راه انداختند و قند در دلشان آب شد اما امروز این آزادی به جایی رسیده است که همجنس بازی در آن قانونی و رسمی است.



همجنس بازی؛ غایت تمدن غرب



وی اظهار داشت: روزی خیلی‌ ها آزادی غربی را موهبت و هدیه ارزشمندی از سوی غرب به دیگر ملت ها می دانستند اما حالا که مفهوم آزادی غربی به اینجا رسیده است می بینیم مسئله همجنس بازی از آن در می‌آید که در میان همه اقوام منفور است.



استاد حوزه علمیه قم، اهانت به مقدسات دیگران را یکی دیگر از ثمرات آزادی غربی دانست و اضافه کرد: برخی می خواهند این اهانت اخیر را توجیه کنند و یک نشریه‌ ای در یکی از دانشگاه‌ ها مطالبی در توجیه این اقدام نوشت که بلافاصله جلوی آن را گرفتند و ما هم از وزیر علوم می‌ خواهیم که مراقب این مطالب باشند و این جوانان را توجیه کنند.



وی تاکید کرد: برخی به تبعیت از مفهوم آزادی غربی می‌گویند اگر شخصی آزادانه فکر کند و به این نتیجه برسد که مکتب و دین دیگران قابل تمسخر است آیا در ابراز این عقیده آزاد نیست؛ ما می‌گوئیم وقتی آن فرد نادان به امام هادی(ع) اهانت کرد عده ای از آقایان گفتند ما آن شب خوابمان نبرد؛ اهانت به مقدسات ما مانند این است که خنجری در دل میلیون‌ها انسان فرو رود و این عمل احمقانه قلب میلیون‌ ها انسان را جریحه‌دار کرد آن وقت عده‌ای می‌خواهند با آزادی غربی این عمل را توجیه کنند و این است نهایت مفهوم آزادی در غرب.



آیت الله مکارم شیرازی با تأکید بر لزوم ایستادگی در مقابل این جسارت‌ها بیان داشت: همه مردم و رجال سیاسی و جوانان بدانند اگر ما در مقابل این کارها محکم بایستیم دشمن عقب نشینی می‌کند و اگر سستی کنیم دشمنان ما را خواهند زد.



وی با بیان اینکه این اهانت‌ها مردم را در مقابل دشمنان منسجم‌تر می‌کند اظهار داشت: هرقدر این اهانت‌ها بیشتر شود توجه به شناخت ائمه(ع) بیشتر خواهد شد.



اخلاق در تمدن مادی مفهومی ندارد



مرجع تقلید شیعیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به هدف خلقت و زندگی تصریح کرد: در نگاه منفور تمدن مادی همه چیز بعد از مرگ از بین می رود به همین دلیل اخلاق مفهومی ندارد اما از دید قرآن و اسلام دنیا میدان مسابقه برای آخرت است.



وی تاکید کرد: دنیا دار امتحان و مشکلات و آخرت سرای جاودان است و اگر دنیا را مزرعه آخرت و بازار تجارت و دانشگاه بدانیم تلاش بیشتر و هدفمندتری خواهیم داشت و گرنه مانند مادیون زندگی امری مبتذل خواهد شد.



آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه تعریف تمدن غربی از زندگی با نگاه اسلام متفاوت است، تأکید کرد: برای داشتن زندگی پاک باید هزینه کنیم و بدون هزینه نمی‌توانیم به آن برسیم.