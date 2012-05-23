دیدار رهبر چپ تندروی یونان با حزب چپ آلمان در برلین

او در دیدار با اعضای حزب چپ آلمان موافقت خود را با ماندن کشورش در منطقۀ یورو ابراز و مخالفتش را با اجرای تدابیر ریاضتی اعلام کرد. وی همچنین بر یک راه حل مشترک در اروپا برای رفع بحران مالی یونان تأکید کرد.

آلکسیس تسیپراس در این باره گفت: «بارها تکرار کرده ام که پیروزی چپ ها در انتخابات پارلمانی هفدهم ژوئن در یونان به معنی تمایل به خروج از منطقۀ یورو نیست، بلکه برعکس، فرصتی بزرگ برای نجات یورو است. ادامۀ سیاست های ریاضتی و قرض دادن به یونان مشکلی برای این کشور در پی دارد. اگر چنین روندی ادامه پیدا کند، یونان ظرف چند ماه دیگر به بستۀ نجات دیگری نیاز خواهد داشت.»



حزب چپ در پارلمان آلمان تنها حزبی است که با اعمال سیاست های ریاضتی برای یونان مخالف است.



گرگور گیزی، رئیس فراکسیون پارلمانی این حزب گفته است که یونان به زمینه ای برای امیدواری نیاز دارد، نه تهدید به کنار گذاشته شدن از منطقۀ یورو. او خواهان کمک به ماندن یونان در منطقۀ یورو و پشتیبانی برای خروج آن از بحران مالی شده است.



آلکسیس تسیپراس، سیاستمدار چپ گرای یونانی در مواجهه با بحران اقتصادی کشورش، مخالف روش اعمال سیاست های ریاضتی مطلوب اتحادیۀ اروپا است.



براساس نظرسنجی های جدید او توان پیروزی در انتخابات پارلمانی پیش رو در یونان را دارد.