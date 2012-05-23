ساختمان نیمه تمام مجتمع فرهنگی چناران پاتوق معتادان شده است

حسین عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: سال 85 در حاشیه سفر اول هیئت دولت به شهرستان این مجتمع مصوب شد که فقط 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در حال حاضر راکد و محلی برای تجمع افراد معتاد و همچنین سرقت برخی وسایل این مجتمع نیمه تمام شده است.

وی افزود: با توجه به سفرهای مختلف مسئولین کشور و استانی از جمله محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی و قول مساعد اختصاص بودجه برای تکمیل این مجتمع ولی هیچ گونه اقدام و مساعدتی نشده است و تکمیل این مجتمع برای اداره ارشاد دغدغه ای جدی است.

عباسی گفت: برای تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان بیش از 800میلیون تومان دیگر اعتبار نیاز است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چناران تصریح کرد: با توجه به پتانسیل های فراوانی که در شهرستان موجود است این مجتمع نیاز جدی است و در حال حاضر هنرمندان شهرستان در یک فضای 60 متری که در شان هنرمندان نیست مشغول به فعالیت هستند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چناران در مورد کانون های فرهنگی این شهرستان گفت: در دولت های نهم و دهم 20 کانون مساجد راه اندازی شده که با احتساب کانون های فعال قبلی 21 کانون فرهنگی مساجد در شهرستان فعالیت می کنند.

وی افزود: از این تعداد کانون تاسیس شده و فعال فقط یک کانون در شهر چناران و مابقی در روستاها فعالیت می کنند و این اداره در صدد افزایش کانونهای شهری است.

وی افزود: توسعه کانونهای مساجد در روستاها انجام می شود چرا که که در شهر متاسفانه با مشکل مکان روبرو هستیم.

عباسی به انجمن های فعال هنری شهرستان اشاره کرد و گفت: هفت انجمن هنرهای تجسمی، موسیقی، خوشنویسی، شعر‌ از انجمنهای فعال هنری شهرستان بوده که این انجمنها اعتبار خاصی ندارند و با کمک اداره فرهنگ و ارشاد فعالیت می کنند.

رئیس اداره ارشاد چناران بیان داشت: فعالیت های فرهنگی و هنری و علوم قرآنی در قالب تفاهنامه اجرایی و به کانون هنرمندان و موسسه قرانی واگذار می شود.

وی افزود: جشنواره علوم و هنرهای قرآنی، تجلیل از خادمان قرآن و حمایت از نمایشگاه و محافل قرآنی از جمله برنامه های اجرایی شهرستان در حوزه قرآن است.