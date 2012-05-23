خرمشهر قهرمان تنها یک بیمارستان دارد/ ورود فاضلاب شهر به کارون

مصطفی مطورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز که به وضع خرمشهر نگاه می کنیم می بینیم که این شهر اندکی از شکوه و عظمت خود را به دست نیافته است این در حالی است که در مناطق ایران به برکت انقلاب اسلامی شاهد آبادی و توسعه هستیم.

وی عنوان کرد: همین امروز به مناسبت سوم خرداد تعداد قابل توجهی از مسئولان رده بالای نظام از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت در این شهر حضور دارند ولی مردم آبادی و دستیابی به اندکی امکانات در این شهر را می خواهند.



نماینده خرمشهر در مجلس شورای اسلامی در رابطه با عدم لایروبی رودخانه اروند به مشترک بودن این رودخانه بین ایران و عراق اشاره کرد و افزود: بر همین اساس بخشی از اقدامات باید از سوی عراق صورت گیرد اما به دلیل زیربار نرفتن این کشور برای لایروبی رودخانه اروند، این مسئله همچنان لاینحل باقی مانده است.



وی ادامه داد: به رغم ظرفیت سازی و اقدامات موثری که در رابطه با بندر خرمشهر انجام شده، به دلیل عدم لایروبی رودخانه اروند امکان بهره برداری ازظرفیتهای ایجاد شده، وجود ندارد.



مطور زاده در رابطه با بازسازی خرمشهر در سالهای پس از جنگ بیان کرد:‌ خرمشهر بزرگترین و مهمترین شهر نوار مرزی است که به اشغال عراقیها درآمد. سایر شهرهای مرزی اشغال شده به دلیل کوچک بودن توانستند توسعه پیدا کنند و در چند سال فعالیت به مراتب بهتر از گذشته شوند.



وی ضمن مقایسه وضعیت خرمشهر در بعد بهداشت و درمان در سالهای قبل و بعد از جنگ، گفت: این شهر قبل از جنگ پنج بیمارستان داشت اما در حال حاضر تنها یک بیمارستان دولتی دارد.



مطورزاده همچنین با بیان اینکه شبکه فاضلاب خرمشهر هنوز احداث نشده، از سرازیر شدن فاضلابهای این شهر به رودخانه کارون خبر داد و افزود: در حالیکه فاضلابها مستقیم به رودخانه کارون سرازیر می شود شبکه فاضلاب خرمشهر به بودجه ۷۵ میلیارد تومانی نیاز دارد البته طبق مذاکراتی که با وزیر نیرو داشتم قرار است این اعتبارات در سال جاری اختصاص داده شود تا این طرح نیز پایان یابد، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.