خیرین سه میلیارد ریال به خانواده زندانیان خراسان جنوبی کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید هاشم اسماعیل زاده پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت 5 خرداد روز ملی حمایت از خانواده زندانیان، اظهارداشت: یک هزار و 500 خانواده زندانی با جمعیتی بالغ بر شش هزار و 500 نفر تحت پوشش این انجمن در استان هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر چهار انجمن حمایت از زندانیان در شهرستان های بیرجند، فردوس، نهبندان و قاین مشغول به فعالیت هستند، ادامه داد: 627 خانواده تحت حمایت انجمن بیرجند هستند.

وی با بیان اینکه هزار 895 فرزند زندانی تحت پوشش انجمن حمایت از خانواده زندانیان بیرجند هستند، ادامه داد: از این تعداد 661 نفر محصل هستند که در زمینه های تحصیلی به آنها کمک می شود.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 90 درصد خانواده های زندانیان نیازمند کمک های معیشتی هستند، بیان کرد: آموزش های گروهی مهارت های زندگی برای 375 خانواده زندانی در سال گذشته برگزار شده است.

اسماعیل زاده از معرفی 785 خانواده برای دریافت کمک های درمانی و بهداشتی خبر داد و افزود: برای 58 نفر از همسران زندانیان اشتغال ایجاد کرده ایم.

وی پیگیری برای عفو و آزادی مشروط 780 زندانی، پیگیری انتقال 150 زندانی به محل سکونت خانواده های آنها و توزیع سبد های غذایی بین خانواده ها را از دیگر اقدامات انجمن در سال گذشته برشمرد.

وی هدف از ایجاد انجمن حمایت از زندانیان را کمک به زندانیان و خانواده های آنها ذکر کرد و افزود: بازسازی شخصیت زندانیان، کمک به اشتغال پس از آزادی، مساعدت در وضع بهداشت و درمان و حرفه آموزی، استفاده از خدمات صاحبان تخصص جهت بهبود وضع زندانیان، جمع آوری کمک های خیرین برای کمک به زندانیان از جمله وظایف این انجمن است.

توجه به خانواده زندانیان در کاهش جرم نقش بسزایی دارد

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان خراسان جنوبی بیان کرد: توجه و رسیدگی به خانواده های زندانیان و ایجاد اشتغال برای آنها نقش مهمی در کاهش جرائم دارد.

وی با تاکید بر اینکه نگاه اجتماعی به خانواده زندانیان باید تغییر یابد، بیان کرد: مشکل اساسی در بحث زندانیان، فرزند و خانواده زندانی است چرا که از بعد اجتماعی در جامعه دیدگاه منفی به این افراد وجود دارد.

اسماعیل زاده با اشاره به اینکه زمینه جرم و بزهکاری در خانواده زندانیان وجود دارد، ادامه داد: اگر به این خانواده ها رسیدگی نشود به سمت جرم کشیده می شوند و از سوی دیگر با توجه به اینکه این افراد مشکلات جرم را دیده اند اصلاح و تربیتشان بسیار آسان است و می توان آنها را در مسیر صحیح هدایت کرد.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان خراسان جنوبی ادامه داد: بحث آموزش مهارت های زندگی اجتماعی، توزیع کالاهای آموزش و تأمین بخشی از هزینه های آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی ویژه همسران زندانیان و اشتغال و حرفه آموزی از دغدغه های انجمن حمایت از زندانیان است.

انجمن حمایت از زندانیان هیچگونه اعتبار دولتی ندارد

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه انجمن حمایت از زندانیان هیچگونه اعتبار دولتی ندارد، گفت: بخشی از در آمدهای انجمن از محل فعالیت های اقتصادی انجمن انجمن و بخشی دیگر از محل کمک‌های مردمی است.

وی افزود: انجمن حمایت از زندانیان فقط از طریق کمک‌های مردمی اداره می‌ شود و مؤسسات می توانند به صورت بلاعوض و یا قرض‌الحسنه به انجمن کمک کنند.

اسماعیل زاده عنوان کرد: در سال گذشته از محل کمک های مردمی و فعالیت های اقتصادی انجمن 557 میلیون و 264 هزار تومان درآمد داشته ایم که در قالب های مختلف بین خانواده های زندانیان پرداخت شده است.