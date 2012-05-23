36 هزار لیتر سوخت قاچاق در یزد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر امان اللهی فرمانده نیروی انتظامی استان یزد اظهار داشت: ماموران آگاهی استان یزد در راستای ارتقای امنیت اجتماعی در 24 ساعت گذشته با همکاری ماموران شرکت پخش فرآورده های نفتی طی سه عملیات مجزا موفق به شناسایی سه مرحله دپوی سوخت قاچاق شدند.

سرهنگ امان اللهی تصریح کرد: در بازرسی از محل های فوق مقدار 36 هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف شد و در این خصوص سه نفر دستگیر شدند.

وی افزود: متهمان قصد داشتند سوخت قاچاق را به صورت عرضه خارج از شبکه به استانهای جنوبی و سپس خارج از کشور انتقال دهند که با هوشیاری پلیس در اهداف خود ناکام ماندند.

دستگیری چهار نفر به همراه 625 لیتر مشروبات الکلی دست ساز در یزد

ماموران کلانتری 14 ابوذر و 13 شهید رجایی یزد طی دو عملیات موفق به دستگیری چهار نفر که اقدام به تهیه مشروبات الکی می کردند، شدند.

ماموران کلانتری 14 ابوذر یزد با اطلاع از مصرف مشروبات الکلی توسط فردی در منزلش، بلافاصله به محل مراجعه و ضمن هماهنگی با مقام قضایی وارد منزل شدند.

در بازرسی از منزل سه نفر به نام های ابراهیم، سعید و محسن که داخل منزل در حال تهیه مشروب بودند دستگیر و 175 لیتر مشروبات الکلی دست ساز به همراه آلات و ادوات ساخت مشروبات و مقادیری مواد مخدر و دو قطعه تجهیزات ماهواره کشف و ضبط شد.

ماموران کلانتری 13 شهید رجایی یزد نیز طی عملیاتی دیگر با هماهنگی با مقام قضایی در بازرسی از منزلی مقدار 450 لیتر مشروبات الکلی کشف وضبط کردند.

در این خصوص متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی دلالت داده شد.

اعتراف مامور قلابی به هفت مورد اخاذی در تفت

سرهنگ میرحسینی فرمانده انتظامی تفت بیان داشت: با اعلام شکایتی مبنی بر اخاذی فردی از مردم بویژه افاغنه در شهرستان تفت، ماموران آگاهی تفت، شناسایی و دستگیری فرد اخاذ را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: با هماهنگی ها و بررسی های لازم با شهرستان های همجوار مشخص شد اخاذ توسط ماموران انتظامی مهریز دستگیر شده است که با هماهنگی با مقام قضایی نامبرده به پلیس آگاهی تفت انتقال داده شد.

متهم به نام باقر 37 ساله در بازجویی پلیسی به هفت مورد اخاذی در سطح شهر و دریافت مبلغ 20 میلیون ریال اعتراف کرد و از وی یک عدد کلت کمری پلاستیکی و کشف یک قبضه اسلحه جنگی دست ساز و تعدادی مهمات در بازرسی از منزلی توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان خبر داد.