16 کمیسیون تخصصی مجلس گزارش عملکرد 4 ساله ارائه کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در آخرین جلسه علنی مجلس هشتم که روز چهارشنبه برگزار شد روسای 14 کمیسیون تخصصی مجلس و 2 کمیسیون ویژه به ارائه گزارش از 4 سال فعالیت کاری خود پرداختند.

در این گزارشات آماری از تعداد طرح ها و لوایح ارسال شده به کمیسیون ها و گزارشات تهیه شده پیرامون تخلفات وزارتخانه ها و همچنین مصوبات مهم کمیسیون ها و تعداد سوالات بررسی شده از وزیران مربوطه بیان شد.

کمیسیون های آموزش و تحقیقات، اصل نود ، جهاد کشاورزی، اقتصادی، انرژی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، فرهنگی، برنامه بودجه و محاسبات ، شوارها و امور داخلی کشور، حقوقی و قضایی، صنایع و معادن، اجتماعی، امنیت ملی و سیاست خارجی، عمران و کمیسیون های نظارت و پیگیری سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی دولت 16 کمیسیونهایی بودند که رئیس یا سخنگوی آن به ارائه گزارش پرداختند.