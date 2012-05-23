بازارچه دائمی فروش صنایع دستی در حریم بقعه قیدار نبی(ع) راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسنی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: حریم این بقعه ارزشمند تاریخی در حال آزادسازی است و موافقت فرمانداری انگیزه این معاونت را برای راه‌اندازی بازارچه صنایع دستی در حریم بقعه قیدار نبی(ع) دوچندان کرد.

وی ادامه داد: در صورت آزادسازی حریم بقعه قیدار نبی(ع)، بازارچه دائمی صنایع دستی در این مکان راه‌اندازی می‌شود.

حسنی، با اشاره به این که پس از آزادسازی حریم این بقعه، فراخوانی برای ثبت‌نام متقاضیان منتشر می‌شود، تصریح کرد:

فرماندار خدابنده همچنین با راه‌اندازی مرکز آموزش صنایع دستی در این شهرستان در صورت فراهم شدن شرایط موافقت کرد.

معاون صنایع دستی استان زنجان از صادرات 6 میلیون و 249 هزار و 998 دلاری صنایع دستی این استان در 12 ماه سال 90 خبر داد و افزود: بیش از 125 تن انواع تولیدات صنایع دستی استان زنجان در سال گذشته به سایر کشورها صادر شده است.

حسنی، با اشاره به این که بیشترین میزان صادرات صنایع دستی این استان در سال گذشته به ملیله و ظروف نقره مربوط می‌شد، ادامه داد: 2 میلیون و 166 هزار و 666 دلار از انواع تولیدات ملیله و ظروف نقره سال گذشته از زنجان راهی سایر کشورها شده است.

وی افزود: ارزش دلاری صادرات چاقو از این استان در سال 90 بیش از یک و نیم میلیون دلار اعلام شده است.

حسنی، تاکید کرد: 52 تن انواع مس نیز به ارزش یک میلیون و 83 هزار دلار در سال گذشته از زنجان صادر شده است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان انواع زیرانداز و گلیم به وزن 25 تن با ارزش 916 هزار دلار به سایر کشورها ارسال شده است.

حسنی افزود: از دیگر تولیدات صنایع دستی صادراتی این استان می‌توان به انواع چاروق و گیوه اشاره کرد.