نمازجمعه این هفته تهران به امامت سید احمد خاتمی اقامه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمازعبادی سیاسی در این مراسم که از ساعت 11:45 با تلاوت کلامالله مجید توسط محمد تقی نوران از قاریان ممتاز کشورمان آغاز خواهد شد و در ادامه حجتالاسلام مقدسی، دقایقی به بیان مسائل شرعی میپردازد.
رستم قاسمی وزیر نفت پیرامون دستاوردهای وزارت نفت در سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز پیش از خبه ها سخنرانی خواهد نمود.
در ادامه یکی از مداحان اهل بیت (ع) به مناسبت شهادت حضرت امام علی النقی هادی (ع) به مدیحه سرایی می پردازد.
همچنین به مناسبت سالروزحماسه سوم خرداد یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس به بیان خاطره فتح خرمشهر خواهد پرداخت.
نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیتالله سید احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری پس از ایراد خطبهها اقامه خواهد شد.
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