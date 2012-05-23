رها سازی معتادان و متکدیان سایر شهرها در آبادان

عبدالله کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بعد از دفاع مقدس بدترین پدیده اعتیاد و آلودگی جوانان به مواد مخدر بود که در بعد اجتماعی و اقتصادی آسیب جدی وارد کرده است.

وی ادامه داد: بالا بودن نرخ بیکاری نخستین عامل در گرایش جوانان به مواد مخدر است همچنین نبود امکانات تفریحی و مراکز فرهنگی و ورزشی باعث شده تا جوانان آبادانی برای پر کردن اوقات فراغت به مواد افیونی روی بیاورند.



وی ضمن ابزاز تاسف نسبت به عملکرد سازمان بهزیستی به عنوان متولی جمع آوری متکدیان و معتادان گفت: اقدامات این سازمان موفقیت‌آمیز نبوده و نتوانسته در مبارزه با این پدیده شوم مثمر ثمر عمل کند.



نماینده مجلس هشتم با اشاره به رها شدن بیماران روانی درخیابانهای آبادان توضیح داد: این در حالی است که متکدیان و بیماران روانی سایر شهرها پس از جمع آوری با مینی بوسی، آنها را شبانه در آبادان رها می کنند.



کعبی ادامه داد: حتی در زمینه ایجاد و مدیریت مراکز درمانی و بازپروری معتادان در شهر آبادان اقدامات خوبی انجام نشده است.



نماینده مجلس هشتم ضمن یادآوری راه اندازی نخستین مرکز درمان معتادان آبادان در۱۰ سال گذشته اعلام کرد: به دلیل عدم حمایت از سوی دستگاه های مسئول این مرکز در یک قدمی تعطیلی قرار دارد.



عضو کمیسیون انرژی مجلس دلیل این اتفاق را عدم ارائه امکانات به این مراکز دانست و گفت: معتادان پس از ترک در مراکز بازپروری از سوی خانواده هایشان نه تنها حمایت نمی شوند بلکه به دلیل نداشتن شغل مناسب پس از مدتی به مصرف مواد روی می آورند.



وی همچنین با عنوان پرداخت مستمری به مهاجران آبادانی در سالهای پس از دفاع مقدس افزود: این تصمیم باعث شد تا افرادی که در سایر شهرها شغلی داشتند برای دریافت این مستمری به آبادان برگردند. پس از این اتفاق فقر در آبادان شایع شد؛ در حقیقت مستمری باید به سالمندان و از کارافتادگان یا قشر کم درآمد جامعه تعلق ‌گیرد.



کعبی ضمن یادآوری سختیهایی که مردم این شهر در ایام جنگ و سالهای پس از آن متحمل شده اند، گفت: بیش از ۲۰ سال از آن سالها می گذرد ولی همچنان حلقه های زنجیر وار مشکلات در آبادان تنیده می‌شود.