صادق خلیلیان در گفتگو با مهر درخصوص جزئیات نحوه افزایش قیمت تضمینی خرید گندم در جلسه امروز هیئت دولت، اظهار داشت: با توجه به اینکه کشاورزان نسبت به نرخ خرید تضمینی 395 تومانی گندم برای هر کیلوگرم ناراضی بودند؛ لذا پیشنهادی برای افزایش این نرخ به 420 تومان به دولت ارائه دادیم، این در حالی بود که کارگروه تنظیم بازار این نرخ را 395 تومان تصویب کرده بود.

وی با بیان اینکه در ادامه موضوع افزایش قیمت خرید تضمینی گندم را با رئیس جمهور در میان گذاشتیم و مکاتباتی در این زمینه انجام شد، اعلام کرد: خوشبختانه با موافقت دکتر محمود احمدی نژاد و اعضای دولت به خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت، نرخ خرید تضمینی گندم افزایش یافت.

خلیلیان خبر داد: براساس این مصوبه، قرار شد به ازای فروش هر یک کیلوگرم گندم، به کشاورزان پاداش 25 تومانی داده شود، بدین ترتیب نرخ خرید تضمینی گندم از 395 به 420 تومان افزایش یافت.

خلیلیان افزود: با توجه به اینکه این مصوبه شامل حال کشاورزانی که گندم خود را در ابتدای سال فروخته اند، هم می‌شود؛ لذا آنها می‌توانند با مراجعه به محلی که قبلا پول مرحله اول را دریافت کرده‌اند، این مابه‌التفاوت را دریافت کنند.

در همین حال، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: نرخ خرید تضمینی گندم با 25 تومان افزایش به 420 تومان رسید. وی با اشاره به اینکه تاکنون نرخ هر کیلوگرم گندم 395 تومان بوده است، یادآور شد: این میزان افزایش به خریدهای قبلی نیز اختصاص می یابد و کشاورزان از بابت خرید گندم تولیدی‌شان نگران نباشند.

به گزارش مهر، پیش از این درحالی قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم 395 تومان و گندم دوروم 415 تومان از سوی دولت تعیین شده بود که بر اساس برآورد کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی، هزینه تمام شده محصول گندم بین 450 تا 500 تومان برآورد شده بود، بنابراین نرخ تعیین شده حتی از قیمت کارشناسی وزرات جهاد کشاورزی نیز کمتر بود.