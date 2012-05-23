موفقیتهای ایران جهانیان را متحیر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین یادگاری ظهر چهارشنبه در سی و پنجمین گردهمایی معاونان آموزشی واحدهای پژوهشکده ها و سازمان و مراکز جهاد دانشگاهی سراسر کشور با اشاره به هتک حرمت اخیری که نسبت به ائمه معصوم صورت گرفت، گفت:‌ هتک حرمت اهل بیت توسط افرادی که دست نشانده استکبار جهانی هستند هراز چند گاهی در سطح جهان اتفاق می افتد که این اتفاق باعث به جوش آمدن غیرت ها است.



وی افزود: همان طور که دشمن از بی بصیریت بودن بعضی از افراد استفاده می کند ما هم ازاین موقعیت برای موجودیت خودمان که مسلمان هستیم باید استفاده کنیم واعلام خواهیم کرد که اجازه ورود در مملکت علوی را به کسی نخواهیم داد.

یادگاری به 14 خرداد اشاره کرد و گفت: 14خرداد یکی از مهمترین روزهای کشور است که بعد از رحلت امام (ره)انتخاب شایسته حضرت آیت الله خامنه ای صورت گرفته است.

وی گفت: این کشور با یاد خدا واندیشه به خدا و ارتباط با خدا پرجا می ماند.



یادگاری، دست یافتن ایران به موفقیت هارا نتیجه بهره گرفتن از آموزهای دینی وائمه معصوم دانست و گفت :اگر یاد خدا همواره در فکر و ذهن ما باشد نور امید در دلها زنده می شود و با کمک خدواند می توانیم به نقطه های اوج رسید که هم در منطقه وهم در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم.